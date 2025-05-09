PKK, Abdullah Öcalan'ın yaptığı "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı" üzerine 5-7 Mayıs tarihleri arasında 12. Kongresi'ni topladığını açıkladı. Örgüt, kongrede alınan kararların yakında kamuoyuna duyurulacağını bildirdi.

PKK tarafından yapılan açıklamada, 12. Kongre'nin 5-7 Mayıs 2025 tarihleri arasında toplandığı ve çeşitli kararların alındığı bildirildi. Söz konusu kararların kısa süre içerisinde kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

DEM Parti'den ön açıklama

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, kongrenin toplandığına ilişkin duyurunun yapılmasının "an meselesi" olduğunu öğle saatlerinde gerçekleştirdiği basın toplantısında dile getirmişti. Doğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu tarihi adımın tarihi bir fırsata dönüşmesini bekliyoruz."

Mart ayında ateşkes duyurulmuştu

PKK, 1 Mart'ta yaptığı açıklamada, Abdullah Öcalan'ın çağrısı doğrultusunda ateşkes ilan ettiğini kamuoyuna duyurmuştu. Ateşkes kararının, demokratik çözüm arayışlarına katkı amacı taşıdığı belirtilmişti.