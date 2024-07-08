Son dönemde sosyal medyanın ilgi çeken fenomenlerinden birisi haline gelen oyuncu, model ve aynı zamanda ünlü bir influencer olan Bahar Toprak yaz tatilini Antalya’da ailesinin yanında geçiriyor.

Bir süredir İstanbul’da ki yoğun iş temposuna ara vererek kendisini Akdeniz sahillerine atan güzel oyuncu, ailesiyle birlikte zaman geçiriyor. Geçtiğimiz hafta sonu tek başına deniz ve plaj keyfi yapan Bahar Toprak iddialı fiziği ve güzelliği ile plajda adeta rüzgar gibi esti. Kalypso beach clubte güneşlenerek denize giren Bahar Toprak objektiflere böyle yansıdı. Güneşte uzun süre kalmaktan kaçınan güzel model gölgelik altında kitap okuyarak zaman geçirdi.

Entelektüel kimliği ve sanata olan ilgisiyle de tanınan Bahar Toprak, gece hayatından ve alkolden uzak disiplinli ve prensipli bir hayat sürüyor. Kendisini kişisel gelişimine adayan güzel model yeni sezonda oyunculuk için bazı ön görüşmeler yapıyor. Bir süre daha annesinin yanında Antalya’da olması gerektiğini belirten Toprak bu sayede kendisine de zaman ayırıp biraz tatil yapma fırsatı bulduğunu söyledi.

Bahar Toprak