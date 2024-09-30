Antalya'nın Kumluca ilçesinde, plajda oynarken üzerlerine kayan kum tepeciğinin altında kalan 8 yaşındaki Ezgi Yavuz hayatını kaybetti, diğer çocuk ise yaralandı. Olay, Kum Mahallesi'nde Obalar mevkisindeki plajda gerçekleşti. Ezgi Yavuz ve Ahmet Serdar Ünver, dalgaların oluşturduğu kum tepeciğinin yakınında oyun oynarken, aniden kum tepeciği kaydı ve çocukların üzerine düştü.

Nefes borusuna kum kaçan çocuk öldü

Olayın fark edilmesiyle çevredeki kişiler hemen çocukları kumdan çıkarmak için harekete geçti ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Sağlık ekipleri, olay yerine hızla ulaşarak çocukları Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Ezgi Yavuz, nefes borusuna kum kaçması nedeniyle kurtarılamadı. Ahmet Serdar Ünver'in tedavisi ise sürüyor.

Ezgi Yavuz'un cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.