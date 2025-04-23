Haberekspres Gazetesi'nden Burcu Yanar'ın özel haberine göre; Kemeraltı Çarşısı’nda ilk kez düzenlenen plak mezatı, nostalji tutkunlarını buluşturdu. Etkinlik, sadece müzikseverleri değil, koleksiyonerleri de bir araya getirdi. Mezatın düzenleyicilerinden biri olan Talat Turnalar, şöyle konuştu: “Aktif olarak İstanbul’da plak satışı yapıyorum. İzmir’de ilk kez düzenleniyor ancak biz bunu İstanbul’da farklı mekanlarda farklı aktiviteler içerisinde birleştirip mezatlar yapıyoruz. Şişli ve Kadıköy Belediyelerinin düzenlediği plak festivalleri oluyor. İzmir için seçtiğimiz özel bir koleksiyon var. İçlerinde çok nadir bulunan plaklar var. Maddi açıdan da değeri yüksek olan çok albüm var. İzmir kültür ve sanat faaliyetlerinde aktif bir il. Etkinliklerin sürekli hale gelmesini umuyoruz.”

1991 yılından bu yana plak toplayan Erçin Sıcakkan, “Önce 78’lik devir dediğimiz taş plaklarla koleksiyon hayatına başladım. O zamanlar long play ve 45’liklere pek ilgim yoktu. Bir elektrikli gramofonum vardı ve orada dinliyordum sonra taş plakların dinlenmesinin zor olmasından ve kırılmasından kaynaklı long playlere ilgi duymaya başladım. Türkiye’de çıkmış long play plakların hepsi elimden geçti. Bu yüzden bana camiada ‘kral’ lakabını taktılar. Bu işin en sevdiğim yanı da plak toplamaktan çok kurulan dostluklar’ ifadelerini kullandı.

Güneşten korunmalı

Plakların saklanma koşullarından bahseden Şerif Yüceal, “Müziğe karşı hep ilgim vardı. 15 bine yakın bir plak arşivim var. Tüm bunları saklama koşulları oldukça önemli. Bazı kişiler plaklarını yanlış muhafazadan dolayı kaybediyorlar. Özellikle sıcaktan plaklar zarar görüyor. Değerli plakların uzun ömürlü olması için çizilmelerden korumak gerekiyor” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Müdürlüğü’ne çağrıda bulunan Yüceal, “Tarihi Havagazı Fabrikası’nın bulunduğu ortam oldukça iyi. Orada bir plak etkinliği ve mezatı yapılmasını çok isterim. Bunun için belediye ön ayak olmalı ve daha çok insana ulaşmasına katkı sağlamalı. Canlı mezat ruhunu herkes hissetmeli” diye konuştu.

13 yıldır plak koleksiyonu yapan bin 500’e yakın plak sahibi olan eski gazeteci Mert İlkutluğ, “Müzikle hep ilgim vardır. CD ve kaset arşivim de çok genişti. Daha sonra plakla tanıştım. Bugünün dünyasında genellikle müziği dijital olarak dinliyoruz ancak plak size bir obje üzerinden müziğe dokunma şansı veriyor. Zaman zaman elinize 40-50 yıllık plaklar geliyor. Bu inanılmaz bir keyif veriyor. Kaset dinlediğimiz yıllarda kartonet kültürü dediğimiz bir şey vardı. O kesitlerin içinden çıkan kartonetleri okuyarak müzisyenleri tanırdık. Plak bu imkanı da sağlıyor” dedi.