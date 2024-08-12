Ankara'nın Polatlı ilçesi Olukpınar köyü yakınlarında meydana gelen ve 9 kişinin ölümüne, 30 kişinin yaralanmasına neden olan otobüs kazasına ilişkin bilirkişi heyeti, ön raporunu tamamladı.

Kazanın şiddeti, yolcular arasında Fezile Baydar (59), Suna Yaşar Bilgi (28), Ayşan İlman (49), Elif Mira İlman (9), Satı Polat (54), Mahmut Esin (32), Dilan Bayar (31), Muhammet Ozan Bayar (10) ve şoför Ç.K.'nin de aralarında bulunduğu 9 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Olayda, 30 kişi de yaralandı.

Şoförün hatası ön planda

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından oluşturulan 5 kişilik bilirkişi heyeti, ön raporunu sundu. Makine mühendisi, elektrik mühendisi ve trafik uzmanlarından oluşan heyetin raporunda, şoför K.'nin şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymadığı ve bu durumun kazaya doğrudan etki ettiği belirtildi.

Ayrıca Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kayıtları da incelendi. Rapor, otobüste bu aşamada teknik bir arıza veya kusur tespit edilmediğini, bu konudaki nihai sonuçların asıl raporda yer alacağını belirtti.

Otobüsün Doğubayazıt'tan kalkışından itibaren Olukpınar mevkiine kadar olan yolculuğu boyunca durakladığı dinlenme tesislerinin ve Ankara'da Mevlana Bulvarı, Armada AVM ve Temelli Karakolu güzergahındaki güvenlik kameralarının görüntüleri detaylı olarak incelendi. Otobüsün kaza yapmadan 10 dakika önce, sabah saat 04.50'de son kez görüntülendiği kaydedildi. Bilirkişi heyeti, otobüsü ayrıntılı bir şekilde inceledikten sonra Başsavcılığa nihai raporunu sunacak.

Yoğun bakımdaki yaralıların durumu kritik

Kaza sonrasında hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin entübe edilerek yoğun bakıma alındığı, 7 kişinin ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Ayrıca 3 yaralının tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği öğrenildi