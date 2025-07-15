Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2010 ve 2011 yıllarında yapılan ve usulsüzlük tespit edilen Güvenlik Bilimleri Fakültesi Giriş Sınavları'na ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, yedi ilde 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

2010 ve 2011 yıllarındaki Polis Akademisi sınavlarında kopya iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada, Ankara merkezli yedi ilde 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, 2010 ve 2011 yıllarında yapılan (Kapatılan) Güvenlik Bilimleri Fakültesi (Polis Akademisi) Giriş Sınavlarındaki usulsüzlüklerin (kopya çekilmesi iddialarının) tespitine ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, söz konusu sınavlarda önceden soruları alarak sınavı kazandığı bilirkişi raporu ve tanık beyanlarıyla belirlenen toplam 14 şüphelinin Ankara merkezli 7 ilde, 15 Temmuz 2025 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmaları kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir.”