İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, motosiklet hırsızlığıyla ilgili bir operasyon sırasında polis memuru Şeyda Yılmaz, şehit oldu. Olay, Dudullu Polis Merkezi'nde meydana geldi. 19 yaşındaki şüpheli Yunus Emre Geçti, yakalanma sırasında polis memuru Yılmaz ile girdiği çatışmada silah kullanarak Yılmaz'ı vurarak hayatına son verdi. Bu acı olayda, Yılmaz dışında iki sivilin de yaralandığı bildirildi.

Şüphelinin suç geçmişi kabarık

Yunus Emre Geçti'nin, 26 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Olay sonrası emniyet güçleri, Geçti’yi çöp poşeti giymiş halde gözaltına aldı. Kadın polis memurları eşliğinde Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) aracına bindirilen şüpheli, Kartal Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.

Adli süreç başladı

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Geçti, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.