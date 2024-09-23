İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, 26 suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti, gözaltına alınırken polisin silahını alarak ateş açtı. Açılan ateş sonucunda başından ağır yaralanan polis memuru Şeyda Yılmaz, hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. Olayın ardından, zanlı kadın polisler tarafından siyah poşetle kaplanarak Hayvan Büro Amirliği'nin aracına bindirildi.

Olayın gelişimi

Ümraniye'de meydana gelen olay, polis ekiplerinin bir gözaltı sırasında yaşandı. Gözaltına alınan Yunus Emre Geçti, polisin belindeki silahı alarak ateş açtı. Bu sırada 26 suç kaydı bulunan şahıs, güvenlik güçlerinin müdahalesine rağmen etkili bir şekilde saldırıda bulundu.

Şehit polis memuru

Başından ağır yaralanan polis memuru Şeyda Yılmaz, hemen hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Yılmaz, meslektaşları ve ailesi tarafından büyük bir üzüntüyle anıldı. Yılmaz, mesleğinde başarılı bir polis olarak tanınıyordu.

Zanlının gözaltı süreci

Zanlı Yunus Emre Geçti, gözaltına alındıktan sonra dikkat çeken bir şekilde siyah poşet giydirilerek Hayvan Büro Amirliği'nin aracına bindirildi. Bu uygulamanın, olayın ciddiyetine ve güvenlik önlemlerine yönelik bir tedbir olarak yapıldığı ifade edildi.