AK Parti’den Kabaş hakkında suç duyurusu

AK Parti İzmir İl Başkanlığı, Gazeteci Sedef Kabaş’ın katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik kullandığı ifadeler üzerine suç duyurusunda bulundu. İl Başkanı Sürekli, Kabaş’ın hiçbir şekilde tahammülü mümkün olmayan ağır bir hakarette bulunduğunu söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ- Gazeteci Sedef Kabaş’ın katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik kullandığı ifadeler üzerine 81 ilde AK Parti Teşkilatları Kabaş hakkında suç duyurusunda bulunup basın açıklamasında bulundu. AK Parti İzmir İl Başkanlığı da Sedef Kabaş hakkında, İzmir Adliyesi’nde suç duyurusunda bulunduktan sonra il başkanlığı binasında basın açıklamasında bulundu. Basın açıklamasına AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’nin yanı sıra il yöneticileri katıldı.

Basın açıklamasında Sedef Kabaş’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hiçbir şekilde tahammülü mümkün olmayan ağır bir hakarette bulunduğunu belirten Sürekli, “Daha öncesinde değişik zamanlarda ağır hakaretlerde bulunmuş program konukları da bu hakarete sessiz kalarak ortak olmuşlardır” dedi.

İhanet şebekeleriyle ortak hareket etmekten imtina etmiyorlar

Erdoğan’ın Türkiye’yi prangalarından kurtardığını ve ülkeye itibar kazandırdığını dile getiren Sürekli, muhalefetin mağlup olmayı hazmedemediğini vurgulayarak “Hazımsız güruh, sistematik ve gözü dönmüş bir şekilde saldırılar düzenlemeye devam etmektedir. Ülkemiz, bir yandan son yirmi yılda gerçekleştirdiği yoğun kalkınma hamleleri serüvenine devam ederken; bir yandan da maalesef dünyanın hiçbir ülkesinde görülmeyecek kadar düşük seviyede bir muhalefet anlayışının engellemeleriyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu seviyesi düşük muhalefet anlayışı; ülkemizin içeride ve dışarıda menfaatinin her daim karşısında yer alarak toplumsal huzurumuza kastedecek hiçbir fırsatı kaçırmamakta ve gizli açık her türlü ihanet şebekeleriyle ortak hareket etmekten imtina etmemektedir” diye konuştu.

“Tek misyonu nefret kusmak”

Muhalefetin kullandığı dili eleştirmeye devam eden Sürekli, “Milletimizin oylarıyla seçilmiş Sn. Cumhurbaşkanımızın ve milletimizin değerlerinin karşısında durmayı muhalefet yapmak zanneden bu aciz zihniyet, bir kere daha kendisini göstermiştir. Söyleyecek sözü olmayan çaresizler ya küfürler savurur ya tehdit ve hakaretlerde bulunur ya da saldırıya geçer. Şundan emin olabilirsiniz, siz saldırdıkça biz liderimizi daha çok seviyoruz, ona daha sıkı sarılıyoruz. Siz saldırdıkça, Büyük Türkiye’nin Büyük Lideri’nin açtığı yolda devam eden yürüyüşümüzü daha kararlı sürdürüyoruz. Basın ilke ve ahlakına saygı duymayan zavallı sözde gazeteci Kabaş’ın, tek misyonu AK Parti ve Cumhurbaşkanımıza nefret kusmak olan bu televizyon kanalında liderimize yaptığı hakaretleri asla kabul etmiyoruz. Cumhurbaşkanımızı hedef alan bu çirkinliği, anti demokratik ve faşizan sözleri şiddetle kınıyoruz. AK Parti teşkilatları olarak Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu ve bu meselenin sonuna kadar takipçisi olacağımızı tüm kamuoyunun bilgisine arz ederiz” şeklinde konuştu.