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Bülent Arınç'tan Sedat Peker imalı sözler!

Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalındaki Gör Beni programına konuk olan Eski Başbakan Bülent Arınç çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Şu anda resmi bir sıfatının olmadığını ve arabuluculuk yaparak geçimini sağladığını belirten Arınç, Sedat Peker'in bir siyasetçiye ayda 10 bin dolar verdiği iddiasına atıfta bulunarak, "Birileri cebime ayda 10 bin dolar koymuyor" ifadelerini kullandı. Televizyonların kendisine yer vermediğini de belirten Arınç, "Kırgın mısınız?" sorusuna da "Bana yapılanlardan dolayı hem kırgın hem de üzgünüm. 70 yaşındayım ve hala çalışmak zorundayım. Çünkü benim 5-6 yerden maaşım yok. Kendimi Twitter'da ifade ediyorum, çünkü TV'ler bana yer vermiyor" yanıtını verdi

Bülent Arınç'tan Sedat Peker imalı sözler!
19 Kasım 2021 Cuma 08:46

Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalındaki Gör Beni serisinin bu haftaki konuğu Eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç oldu.

Arınç açıklamasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Sedat Peker bir siyasetçiye ayda 10 bin dolar veriyor" sözlerine göndermede bulunarak, "Ben şu anda hiç bir resmi sıfatı olmayan biriyim. Fiilen yaptığım iş arabuluculuk. İhtiyari ve resmi arabuluculuk yapıyorum, paramı oradan kazanıyorum. Benim hanlarım, hamamların yok. Birileri cebime ayda 10 bin dolar koymuyor. Biz böyle siyaset yaptık. Bu yüzden hamd olsun emekli maaşımızla geçiniyoruz, o da bize bal gibi yetiyor." dedi.

"TELEVİZYONLAR BANA YER VERMİYOR"

Çağlayan'ın "Kırgın mısınız?" sorusunu yanıtlayan Arınç, "Bana yapılanlardan dolayı hem kırgın hem de üzgünüm. 70 yaşındayım ve hala çalışmak zorundayım. Çünkü benim 5-6 yerden maaşım yok. Kendimi Twitter'da ifade ediyorum, çünkü TV'ler bana yer vermiyor" tepkisini gösterdi.

"ERDOĞAN KONUŞURDU, BEN GÖZYAŞI DÖKERDİM"

Arınç sözlerinin devamında ise şu ifadeleri kullandı:

"Başka bir partiye gitmeyi aklıma getirmem. Bu parti bizim ellerimizden doğdu. Ve Tayyip beye, Sayın Erdoğan'a güveniyorum. Aile yaşamını biliyorum inancını biliyorum. Yükselmesini yücelmesini istiyorum. O her zaman meclis grubunda konuşurdu ben de göz yaşı dökerdim. Bu vasiyetle büyümüş insanların bugün birilerine olmadık şeyler söylemesini ben kabul edemiyorum. Eminim bir gün her şey eskiden olduğu gibi çok güzel olacak."

SEDAT PEKER NE DEMİŞTİ?

Suç örgütü lideri Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Bir siyasetçiye ayda 10 bin dolar veriyor" sözlerine "Benim 10 bin dolar yolladığım bir milletvekili yok ama daha çok yolladıklarım var" yanıtını vermiş ve bu açıklama uzun süre Türkiye gündemini işgal etmişti.

Etiketler; #bülent arınç #sedat peker #armağan çağlayan #10 bin dolar
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