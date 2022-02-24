CHP'den açıklama: “Montrö Anlaşmasına sıkı sıkı bağlı kalınmalı”

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin İzmir’de değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Türkiye’nin Montrö Anlaşmasına sıkı sıkı bağlı kalması gerektiğini belirterek “Türkiye bir savaşta değildir. Montrö sözleşmesine göre boğazlara ilişkin tavır alınması gerektiğini özellikle ifade ediyoruz” dedi.



FATİH ÖZKILINÇ- Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette İl Başkanı Deniz Yücel yanı sıra CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve ilçe başkanları katıldı. İl başkanlığında ülke ve İzmir gündemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Öztunç, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin Türkiye’nin Montrö Anlaşmasına sıkı sıkı bağlı kalması gerektiğini kaydetti.



Montrö’ye bağlı kalınmalı



Tüm dünyanın dikkatlerini çeken ve Türkiye’nin kuzeyinde yaşanan Ukrayna-Rusya arasında yaşanan gerilim hakkında konuşan Öztunç, “Türkiye bölgesinin önemli bir ülkesidir. Dünyada ciddi bir kriz yaşanmaktadır. Ukrayna-Rusya arasındaki gerilim farklı bir boyuta gelmiştir. Sayın genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, yaşanılan bu gelişmeler sonrası Denizli programı yarıda keserek Ankara’ya dönme kararı aldı. Partimizin MYK olağanüstü toplanacak. Son gelişmeler değerlendirilecek. Deva Partisi, Saadet Partisi, İYİ Parti, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti genel başkanları ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Tüm liderle son süreci birlikte değerlendirdi. Nükleer güce sahip bir ülkenin Avrupa’nın ortasında bir başka ülkeyi işgal etmesi kabul edilebilir değildir. Türkiye’nin Montrö Anlaşmasına sıkı sıkı bağlı kalması gerektiğini bir kez daha dile getiriyoruz. Türkiye bir savaşta değildir. Montrö sözleşmesine göre boğazlara ilişkin tavır alınması gerektiğini özellikle ifade ediyoruz. Bir süre önce Montrö Sözleşmesine ilişkin bir takım söylemlerde bulunanların bugün Montrö’nün ne kadar önemli olduğunu anlamış olmalarını umut ediyoruz. TBMM’de hükümetin zirveden sonra gelip milletvekillerini bilgi vermelidir” dedi.



İzmir’de rant iddiaları



İzmir’de son dönemde ÇED raporları ile gündeme gelmesiyle ilgili konuşan Ali Öztunç, İzmir Türkiye’nin en güzel kentlerinden bir tanesidir. Çok ciddi güzellikleri vardır. Ama AK Parti iktidarı 20 yıllık iktidarlığında özellikle 10 yıl içerisinde maalesef İzmir’de çevre ve doğa talanı yapıyor. Doğamızı, çevremizi, güzelliklerimizi birilerine peşkeş çekiyor. Eski Foça’dan Karaahmet Köyüne giderken o alanda bir dönüm arazi üzerinde 10 tane villa için izin verilmiş durumda. Her yere mantar gibi villalar yapıyorlar, peşkeş çekiyorlar, ranta teslim diyorlar. Taş ocakları Türkiye’nin dört bir yanında, her yeri delik deşik ettiler, maden ocaklarına ruhsat verdiler. Bir daha bu Foça’yı, Çeşme’yi bulamayız. Çeşme, Didim, Marmaris, Bodrum’daki hazine arazilerini peşkeş çekiyor, satıyor. Bir daha bu güzellikleri bulamayız. Ama AK Parti’nin tek derdi var. Paranın yeşili, doların yeşilini seviyorlar. Biz de doğanın yeşiline sahip çıkmaya çalışıyoruz.



“AK Parti İzmir’i peşkeş çekmek istiyor”



Karaburun’da yapılmak istenen TOKİ konutuna ilişkin de açıklamalarda bulunan Ali Öztunç, “Karaburun’daki süreci takip ettik. TOKİ başkanı haddini aşan açıklamalar yapmıştır. TOKİ Başkanı devletin bürokratıdır, seçilmiş belediye başkanı hakkında söylediği ifadeleri kınıyorum. İzmir’i birileri birilerine peşkeş çekmeye çalışıyor. AK Parti İzmir’i peşkeş çekmek istiyor. AK Parti’nin İzmir milletvekili olan ve partinin üst kadrolarında bulunan Hamza Dağ orada burada boş boş konuşmasın. Çıkıp da Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili konuşuyor. İzmir’e sahip çıksın. Zerre kadar İzmir sevdası varsa AK Partililerin, Hamza Dağ’ın İzmir’de bir takım rant yiyicilerine İzmir’in rant kurbanı edilmesinin karşısında dursun, durması gerekiyor. İzmir sadece CHP’nin değil tüm topluluğun, herkesin sahip çıkması gerekiyor. Ama AK Partililer İzmir’i peşkeş çekmeye çalışıyor, CHP’liler İzmir’i sahip çıkmaya çalışıyor. İzmir’in kıymetini Ukrayna krizinde daha iyi anlamak gerekiyor. İzmir bedel ödeyerek alınmış bir kenttir, bedel ödenerek bu hale getirilmiş bir şehirdir ve kıymeti iyi bilmek gerekir” diye konuştu.