Sındır: Çiftçi borçlanarak ayakta kalmaya çalışıyor!

Bergama'nın Yortanlı Köyü'nde çiftçilerin sorunlarını dinleyen CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, “Devletten yasal olarak hak ettiği desteği alamayan ve ürettiğinden para kazanamayan çiftçi, sürekli borçlanarak ayakta kalmaya çalışıyor. Çiftçinin devletten tam 273 milyar lira alacağı var. Türk çiftçisi eriyor, toprağını terk ediyor” dedi

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler günü için Bergama Ziraat Odası’nca düzenlenen etkinlikte üreticilerle buluştu, Yortanlı Köyü’nde çiftçilerin taleplerini dinledi.

AKP iktidarında üreticilerin toprağıyla, hayvanıyla olan bağının koparıldığını ifade eden Sındır, “tohumda, gübrede, ilaçta, mazotta, elektrikte ve yem fiyatlarında yaşanan fahiş fiyat artışları nedeniyle üreticilerimizin toprağıyla ve hayvanlarıyla olan bağları koptu. Anadolu köylüsü yok edilirken, toprağına küstürülürken ithalata dayalı politikalarla yabancıların çiftçisi zengin edildi. Ülkemiz tarım ürünlerinde ithalat cennetine çevrilirken, çiftçimiz ise borç batağına sürüklendi. Türkiye ana besin kaynaklarında bile net ithalatçı haline geldi. Buğdayın anavatanı olarak anılan Anadolu’da AKP iktidarında 2020 yılına kadar Buğday gibi en temel üründe bile 72 milyon ton buğday ithal edildi ve karşılığında 19 Milyar dolar ithalata para ödendi” dedi.

“İKTİDARIN YARATTIĞI TAHRİBATI ORTADAN KALDIRACAĞIZ”

Türkiye’de tarım sektöründe ciddi planlama sıkıntıları ve sorunları olduğunu ifade eden Sındır; “üretim yerine ithalatı önceleyen, plansız ve programsız sürdürülen, üretimde kendine yeterliliğini yitirmiş, girdilerde dışa bağımlı, yerel çeşitlerini korumaktan aciz, üreticisini sahipsiz bırakarak yok olmaya terk etmiş bir siyasi partinin elinden tarım sektörümüzü kurtarmak için iktidar olacağız. Kır ve kent arasındaki ekonomik ve sosyal uçurumu derinleştiren, küçük üreticileri yok sayan, üretimde verimlilikten yoksun, tüketicilerin sağlıklı, yeterli ve ucuz gıdaya erişimiyle ilgili bir derdi olmayan, tarım topraklarının her geçen gün tarım dışı alanlara çıkarılmasına göz yuman AKP iktidarının yarattığı tahribatı ortadan kaldırmak için iktidar olacağız. Türkiye ancak üreterek büyüyebilir. Ancak üreterek daha müreffeh bir toplum haline gelebilir. Tarım yoksa, toprak yoksa refah da yok, aydınlık bir gelecek de yok. CHP iktidarında birlikte üretip hakça paylaşacağız” dedi.

“ÇİFTÇİMİZİN DEVLETTEN TAM 273 MİLYAR LİRA ALACAĞI VAR”

Tarımsal girdi fiyatlarının kontrol edilemez bir noktaya geldiğini ifade ederek sözlerine son veren CHP Milletvekili Sındır, “ 2002 yılında tarım sektöründe çalışan sayısı 7 milyon 458 bin iken bu rakam 2020 yılında 4 milyon 716 bin kişiye geriledi. Son bir yılda gübre fiyatlarının 3 katın üzerinde artış göstermesi, mazot fiyatlarının neredeyse 3 katına yaklaşması, elektrik fiyatının 2,5 kat artması girdi fiyat artışlarının Cumhuriyet tarihi rekoru oldu. Böyle bir dönemde üreticilerimizin toprağıyla bağının kopmasından başka bir şey bekleyemezsiniz. Tarım Kanunun çıktığı 2006 yılından itibaren üreticilerimize, çiftçilerimize ödenmesi gereken destek miktarı tam 467 milyar liraya ulaştı. Fakat iktidar bunun sadece 194 milyar lirasını ödedi. Anadolu çiftçisinin devletten tam 273 milyar lira alacağı var. Devletten yasal olarak hak ettiği desteği alamayan ve ürettiğinden para kazanamayan çiftçi, sürekli borçlanarak ayakta kalmaya çalışıyor. Türk çiftçisi eriyor” dedi.