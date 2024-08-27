Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İstanbul'da faaliyet gösteren Polonez fabrikasında sendikal örgütlenme çalışmalarına katıldıkları gerekçesiyle 145 işçiyi işten çıkaran işveren hakkında 2 milyon 9 bin 560 lira ceza kesildiğini bildirdi.

İstanbul Çatalca’da bulunan fabrikada çeşitli et ve et ürünleri imalatı yapan Polonez Gıda şirketi, önce 13 işçiyi sendikaya üye olduğu gerekçesiyle işten çıkardı. İşten çıkarılmalarına karşı arkadaşlarına destek veren 132 işçi de ertesi gün işten işten çıkarıldı.

Sendikaya üye olduğu için KOD-46 ile işten atılan 145 işçi, Ataşehir’deki fabrika genel müdürlüğü önünde nöbet tutmaya başladı.

İşçilerin hak mücadelesi devam ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 145 işçinin işten çıkarılmasına ilişkin teftiş raporu hazırladığı açıklandı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan tespitler sonucu, firmanın iş yerinde sendikal baskı nedeniyle iş akdini sona erdirdiği tespit edilen 141 işçi için 8 bin 590 liradan toplam 1 milyon 211 bin 190 lira idari para cezası uygulanması istenmiştir. İşverenin, Türkiye İş Kurumuna bildirmeden 145 işçi için toplu çıkış vermesi nedeniyle de 5 bin 506 liradan toplam 798 bin 370 lira idari para cezası vermesi istenmiştir."

"Suç duyurusunda bulunuldu"

İşveren hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtilen açıklamada "Sendika üyesi işçileri işten çıkarmak suretiyle, iş yerinde hukuka aykırı olarak sendikal faaliyetleri engelleyen işveren hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Emeğin, sendikal örgütlenmenin, çalışanların hak ve özgürlüklerinin korunması için bakanlık olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam ediyoruz" denildi.