onix Pharmaceuticals, Alberta Üniversitesi'nde sunduğu yeni verilerle, potansiyel maymun çiçeği aşısı TNX-801’in etkili olduğunu ve bağışıklık sistemi zayıflamış hayvanlarda iyi tolere edildiğini açıkladı.

Tonix Pharmaceuticals’ın TNX-801 aşısından ümit veren sonuçlar

Tonix Pharmaceuticals, Alberta Üniversitesi’nde düzenlenen İmmünoloji Sempozyumu’nda, potansiyel maymun çiçeği aşısı TNX-801 ile ilgili umut verici yeni veriler sundu. “Maymun Çiçeğiyle Mücadelede Sentetik Biyoloji Kullanımı” başlıklı konuşmada, aşının etkinliği ve güvenliği hakkında önemli bulgular paylaşıldı.

Aşının etkinliği ve güvenliği üzerine yeni veriler

Araştırma sonuçlarına göre, TNX-801 aşısı, Clade I maymun çiçeği virüsüne karşı hayvanları etkili bir şekilde korudu. Bu, aşının hastalığın ölümcül etkilerine karşı güçlü bir koruma sunduğunu gösteriyor. Ayrıca, bağışıklık sistemi zayıflamış hayvanlarda aşının daha iyi tolere edildiği ve yüksek dozlarda bile kana veya dokulara yayıldığına dair herhangi bir kanıt bulunmadığı belirtildi.

Sentetik at çiçeği aşı platformu ve klinik testler

Tonix Pharmaceuticals’ın sentetik at çiçeği aşı platformu, NIH’in Project NextGen programı tarafından klinik testler için seçildi. Bu gelişme, aşının gelecekteki klinik testlerde önemli bir rol oynayabileceğini işaret ediyor.