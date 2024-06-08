Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, Mayıs ayında gerçekleştirilen yıllık toplantıda Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kaldırılması için oylama yapılmasını talep etti. Kulüp, sistemin yetersiz kaldığını belirterek, tüm sorumluluğun sahadaki hakemlere verilmesi gerektiğini savundu.

Wolverhampton'dan VAR Karşıtı Tasarı

Wolverhampton, son yıllarda VAR sisteminin yetersiz olduğunu ve hataların devam ettiğini öne sürerek, bu sistemin kaldırılması gerektiğini belirtti. Kulüp, oyunun akıcılığını bozan kararların sahadaki hakemlerin yetkisi altında olması gerektiğini savundu.

Oylama sırasında Wolverhampton dışındaki tüm kulüpler VAR sisteminin devam etmesi yönünde oy kullandı. Premier Lig yönetimi, VAR'ın daha doğru kararlar alınmasını sağladığını ancak sistemde iyileştirmeler yapılması gerektiğini belirtti.

VAR'ın Geleceği

Premier Lig yönetimi, "VAR daha doğru kararlar alınmasını sağlasa da, oyunun ve taraftarların yararı için iyileştirmeler yapılması gerektiği konusunda mutabık kalındı" şeklinde bir açıklama yaptı. Bu açıklamayla birlikte VAR sisteminin gelecek sezon da uygulanmaya devam edeceği belirtildi.

Wolverhampton'ın önerisiyle başlatılan oylamanın ardından, 20 Premier Lig kulübünün katıldığı Yıllık Genel Kurul Toplantısında VAR'ın devam etmesi yönünde karar alındı. Toplantıda kulüpler, VAR sisteminin iyileştirilmesi ve hataların en aza indirilmesi için gerekli adımların atılması gerektiği konusunda ortak görüş bildirdi.