Prof. Celal Şengör, Ege’deki Depremlerle Ilgili Açıklamalarda Bulundu

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin davetlisi olarak Muğla'ya gelen Prof. Dr. Celal Şengör, Ege Denizi'nde son günlerde meydana gelen depremleri değerlendirdi. Depremlerin türleri, derinlikleri ve olası etkileri üzerine dikkat çeken Şengör, bölgede tsunami riski olabileceğine vurgu yaptı.

Ege Denizi depremlerinin derinliği ve özellikleri inceledi

Prof. Dr. Celal Şengör, Ege Denizi'nde gerçekleşen depremlerin derinliğinin 7 kilometre olduğunu belirterek, bunun normal bir derinlik olduğunu ve beklenen bir durum olduğunu ifade etti. Depremlerin türlerinin belirlenmesinin ise önemli olduğunu söyledi.

Yanardağ ve tsunami riski üzerine uyarılarda bulundu

Şengör, Ege Denizi'ndeki aktif yanardağ hakkında uyarılarda bulundu ve "Yalnız orası patlarsa hepimize Allah’a ısmarladık" şeklinde esprili bir dil kullanarak, bölgedeki riski dile getirdi. Ayrıca, fayların tsunami oluşturma potansiyeline sahip olduğunu belirterek, deniz tabanında yer değişimi olmasının topografyada değişiklik yaratabileceğini vurguladı.