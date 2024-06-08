Bilim insanı Prof. Dr. Canan Dağdeviren, İzmit Belediyesi tarafından kente kazandırılan ve adını taşıyan Canan Dağdeviren Çınar Çocuk Evi’nin açılışı sonrası sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duygularını dile getirdi. KOCAELİ (İGFA) - Bilim insanı Prof. Dr. Canan Dağdeviren, açılıştan bir fotoğraf eşliğinde yaptığı paylaşımda, "Artık bir anaokulum da var. İzmit Belediye Başkanı, Av. Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibinin İzmit’e kazandırdığı bu güzel okulun ismini taşımak muazzam bir duygu; emeği geçen herkese candan teşekkür ederim," ifadelerini kullanarak, İzmit Belediyesi’ne ve emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

"MUTLULUĞUMU DAHA DA ARTTIRDI"

Açılışta çocuklarla ve öğretmenlerle buluşmanın kendisi için çok özel bir an olduğunu belirten Dağdeviren, "Canım öğrencilerle sohbet etmek, değerli öğretmenler ile tanışmak, fırsat eşitliği yaratılıp özenle öğrenci seçimi yapıldığını bizzat Fatma Hanım’dan dinlemek mutluluğumu daha da arttırdı," sözleriyle duygularını paylaştı.

GELECEĞE UMUTLA BAKIŞ

Dağdeviren, paylaşımının sonunda "Nice Cananların ve Canların yetişmesi dileğimle," diyerek, gelecekte daha birçok başarılı öğrencinin yetişmesini temenni etti. Bu anlamlı paylaşım, sosyal medyada büyük beğeni topladı ve pek çok kişi tarafından paylaşıldı.