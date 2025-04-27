İstanbul'da 23 Nisan’da meydana gelen 6.2’lik depremin ardından ülke gündeminde büyük yankı uyandıran Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya üzerinden adı kullanılarak ortaya atılan iddialara sert tepki gösterdi. Görür, "O terbiyesizin izini bulup yasal yolla cezalandırılmasını sağlayacağım" dedi.

Naci Görür, sosyal medyada adının kullanılmasına tepki gösterdi

İstanbul’da 23 Nisan’da meydana gelen 6.2’lik deprem, ülke genelinde paniğe yol açarken, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür de sosyal medyada oldukça konuşulan isimlerden biri oldu. Görür, yaptığı açıklamalarla deprem hakkında önemli değerlendirmelerde bulunmuştu. Ancak sonrasında, sosyal medya hesabı üzerinden adı kullanılarak yayılan asılsız bir iddiaya tepki gösterdi.

"O terbiyesizin izini bulup yasal yolla cezalandıracağım"

Görür, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, hakkında çıkan bir iddiayı yalanladı. Görür, “Arkadaşlar, benim adımı kullanarak güya depremin haarp teknolojisi ile İstanbul’da üretileceği bir linkte dolaştırılıyormuş. O terbiyesizin izini bulup yasal yolla cezalandırılmasını sağlayacağım. Bunlara itibar etmeyiniz” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada ortaya atılan asılsız iddialar

Son dönemde sıkça depremle ilgili sosyal medya üzerinden çeşitli komplo teorileri paylaşılmakta. Bu teorilerden birinin hedefi olan Prof. Dr. Görür, kişisel hesabından bu tarz paylaşımlara karşı uyarıda bulunarak, bunların doğru olmadığını vurguladı.

"Yasal olarak gerekeni yapacağım"

Prof. Dr. Naci Görür, 25 Nisan tarihinde bir paylaşım daha yaparak, kendisinin söylemediği ve adını kullanarak yapılan paylaşımlar hakkında yasal işlem başlatacağını duyurdu. Görür, “Arkadaşlar, tweetlerimi kullanarak veya ben söylemişim gibi çok deprem yazıları çıkıyor. Benim ağzımdan duymadıkça itibar etmeyin. Yasal olarak gerekeni yapacağım. Sevgiyle” dedi.