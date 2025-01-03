Antalya Körfezi'nde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, saat 16:51'de yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kısa süreli paniğe yol açan bu sarsıntı, vatandaşların endişeli bakışlarını üzerine topladı. Deprem Bilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal, depremin ardından CNN TÜRK’e yaptığı açıklamada, bu bölgede daha büyük depremlerin ve tsunami tehlikesinin beklendiğini belirtti.

4.5 büyüklüğünde deprem Antalya’yı salladı

4 Ocak 2025 tarihinde Antalya'da meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem, halkı kısa süreli bir panik havasına soktu. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde oluştu ve bu durum, uzmanlar tarafından normal bir olay olarak değerlendirilse de halkın paniği geçti. Prof. Dr. Süleyman Pampal, Girit-Rodos hattında beklenen şiddetli depremler ve bu bölgedeki tsunami izlerine dikkat çekti.

Prof. Dr. Pampal’ın açıklamaları

Deprem Bilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal, 4.5 büyüklüğündeki Antalya depremine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Milattan sonra 3. Yüzyıldan itibaren 8.5 büyüklüğünde 8 deprem var. Girit-Lodos kadar olmasa da levhaların çarpışma noktasında, bu tür büyük depremler olağandır." Pampal, Ege ile Akdeniz'in birleştiği nokta olan Girit-Rodos hattındaki potansiyel depremler hakkında uyarıda bulundu. Pampal, "Bu bölgede daha büyük depremler ve tsunami riski bulunuyor, bu nedenle daha şiddetli depremler beklenir." dedi.

Tsunami ihtimali ve bölgedeki riskler

Prof. Dr. Pampal, özellikle Girit ve Rodos hattındaki levhaların çarpışma noktalarında, geçmişte tsunami izlerine rastlandığını ifade etti. Bu durum, bölgedeki büyük depremler ve olası tsunami riski hakkında ciddi uyarıları gündeme getirdi. Deprem Bilimci, bu bölgelerde sismik hareketliliğin daha yoğun olduğunu ve büyük depremlerin yaşanabileceğini belirtti.

Prof. Dr. Naci Görür’ün uyarıları

Geçtiğimiz haftalarda yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür de Antalya bölgesindeki fay hatlarının 7 ve üzeri büyüklükte depremler üretebileceği konusunda uyarılarda bulunmuştu. Görür, "Bu fay hatları 7 ve üzeri büyüklükte depremler üretebilir, ancak bu depremlerin ne zaman gerçekleşeceği belli değil." diyerek bölgedeki tehlikenin devam ettiğine dikkat çekmişti.