İzmir’de 15 Ağustos'ta Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkiindeki ormanlık alanda başlayan yangın ancak dört gün sonra kontrol altına alınabildi.

Kenti derinden sarsan yangının kontrol altına alındığını dün Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki yangına ilişkin “Buradaki yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına başlandı” sözleriyle duyurdu.

Yangın nedeniyle Karşıyaka ilçesine bağlı Doğançay ve Sancaklı Mahalleleri ile Bayraklı ilçesine bağlı Onur Mahallesi'ndeki bazı evler, işyerleri ile bölgedeki hayvan barınakları tahliye edildi. 17 evin yandığı yangında bin 600 hektar alan zarar gördü.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise yangının etkilediği alan ilişkin ''Orman Bakanı bin 600 hektar civarında alanın yandığını söyledi. Dün bize Ormancılar Derneğinden gelen bir bilgi var. Bir harita vardı. Orada 4 bin 300 hektarlık etkilendiği görünüyordu. Herhalde tam bir değerlendirme yapılabilir durumda değil şu anda” diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yangınla ilgili yapılan incelemelerde, 43 bina ve 45 bağımsız bölümün yıkık, ağır veya orta hasarlı olduğunu açıkladı.

“Nasıl can kaybımız yok! Binlerce hayvan, ağaç öldü”

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, “Yangında can kaybımız yok diyorlar, nasıl can kaybımız yok? Canlı deyince insan diye algılanıyor. Binlerce ağacın, hayvanın can kaybı var. Çok can kaybımız var, ekosistemi kaybediyoruz. Büyük bir ekosistem var ve bu ekosistemi yakan insanların cezası para olmamalı” dedi.

DHA'ya konuşan Prof. Dr. Doğan Yaşar, İzmir’deki çarpık kentleşmenin en büyük sonuçlarından birinin Karşıyaka'da çıkan yangında görüldüğüne dikkat çekti. Yangından etkilenme tehlikesi geçiren yerleşim yerlerinin ormanların dibinde olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yaşar, “Karşıyaka, Yamanlar'da tehlikenin ucundan döndü. 17 bina yandı ama kuvvetli rüzgâr güneye doğru devam etseydi Karşıyaka'nın tutuşması engellenemezdi, şehir yangına teslim olabilirdi” ifadesini kullandı.

“İzmir'de yerleşim yerleri ormanın içine girmiş durumda”

Prof. Dr. Yaşar’a göre yerleşim yerleri ile ormanlık alanlar arasında en az 100 metre mesafe olmalı. Şehir planlamasının afet tehlikesi düşünülerek yapılması gerektiğini vurgulayan Yaşar, şunları söyledi:

“Yerleşim yerleri ile ormanlık alanlar arasında bırakılacak 100 metre mesafe içine yangın boruları döşenmeli, su vanaları takılmalı. Herhangi bir yangında itfaiyenin gelmesi beklenmeden vanalardan su basılmalı ki yangın yerleşim yerlerine yaklaşmasın. Şehir plancıları tarafından 20 yıl sonra İzmir'in olası yerleşim yerlerinin şimdiden belirlenmesi, şehir planlamasının afet tehlikesi düşünerek yapılması gerekiyor. Şehrin ormanlık alanlardan uzak olması, aradaki mesafeye savunma vanaları konulmalı. Önlem baştan alınmalı.”

“Ormana giriş 365 gün yasaklanmalı, dron ile kontrol edilmeli”

Yangın çıkmaması için yapılması gerekenleri sıralayan Prof. Dr. Yaşar, ormana girişini yasaklanmasının hayati önemde olduğunu söyledi. Ormanda ateş yakılmasına karşı ağır cezalar uygulanması gerektiğini belirten Yaşar, “Anız yakılması kesinlikle yasaklanmalı. Oluşturulan mangal alanları dışında hiçbir yerde ateş yakılmamalı ve ceza çok ağır olmalı. Yollarda sigara izmariti atanlar da en az mangal yakanlar kadar ağır cezalar almalı. Özellikle tehlikeli günlerde dron ile çok sık kontrol yapılmalı ama en önemlisi ormana giriş 365 gün yasaklanmalı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, devasa panolara 'ormanlara çöp atmayalım' yazdırmış. Ormanlara çöp atmayalım ifadesi yanlış, doğrusu 'ormanlara girmeyelim' olmalı” dedi.

Yanan ormanların birkaç yıla yeniden yeşilleneceğini belirten Prof. Dr. Yaşar, “Hep başka bir ağaç türü dikelim diye konuşuluyor. Çam ağaçları bulunduğu alanda yeniden çıkacaktır, çünkü çam kaybolmaz. iki seneye kalmaz otlar tekrar çıkacaktır. Yamanlar en fazla 10 sene sonra bugünkü hâline dönecektir" dedi.