Sony, PlayStation Plus abonelerine Ocak 2025’te sunulacak oyunları duyurdu. Yeni yıla güçlü bir başlangıç yapmaya hazırlanan PS Plus kullanıcıları, 7 Ocak itibarıyla üç popüler oyuna erişim sağlayacak. İşte detaylar:

Ocak 2025 oyun listesi:

Suicide Squad: Kill the Justice League (PS5) Need for Speed Hot Pursuit Remastered (PS4) The Stanley Parable: Ultra Deluxe (PS4 & PS5)

Suicide Squad: Kill the Justice League (PS5)

Rocksteady tarafından geliştirilen bu aksiyon-macera oyunu, oyuncuları DC evreninin karanlık tarafına sürüklüyor. Ekip, adaletin koruyucularını durdurmak için zorlu görevlerle yüzleşiyor.

Önemli Not: Geliştirici Rocksteady, dördüncü sezonun ardından yeni içerik yayınlamayacağını açıkladı. Ancak oyunda çevrimdışı oynama modu, Deathstroke karakteri ve önceki sezonların içerikleriyle birlikte zengin bir deneyim sunuluyor.

Need for Speed Hot Pursuit Remastered (PS4)

2010 yılında çıkan efsane yarış oyunu, 2020’de yenilenmiş grafikler, çapraz platform desteği ve tüm DLC paketleri ile yeniden karşımıza çıkıyor. Hız tutkunları için eğlenceli ve rekabetçi bir deneyim sunan oyun, PS Plus ile ücretsiz olarak kütüphaneye eklenebilecek.

The Stanley Parable: Ultra Deluxe (PS4 & PS5)

2013 yapımı Stanley Parable’ın yenilenmiş ve genişletilmiş versiyonu, yeni içerikler, seçimler ve gizemler sunarak oyunculara benzersiz bir deneyim vadediyor. Ayrıca grafikler ve erişilebilirlik özelliklerinde yapılan iyileştirmeler de dikkat çekiyor.

PS Plus abonelerine hatırlatma:

Ocak ayı oyunları, 7 Ocak 2025 tarihinde indirilmeye hazır olacak.

Aralık 2024 oyunlarını eklemek isteyenler, 6 Ocak’a kadar kütüphanelerine eklemeyi unutmamalı.

PS Plus’ın bu ayki oyunları, aksiyon, yarış ve interaktif hikaye severler için geniş bir yelpaze sunuyor. Aboneler, yeni yılın ilk ayında eğlenceli ve heyecan verici bir oyun deneyimi yaşamaya hazırlanıyor.