Psikolojik şiddet, bir kişinin duygusal ve zihinsel sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratan, tehdit, aşağılama, manipülasyon ve kontrol gibi davranışlarla kendini gösteren bir şiddet türüdür. Fiziksel şiddetin aksine, bu tür şiddet iz bırakmaz ancak kişiyi derinden etkileyen ve uzun vadeli hasarlara neden olabilen bir süreçtir.

Psikolojik Şiddetin Belirtileri Nelerdir?

Sürekli eleştiri ve aşağılama : Karşı tarafı sürekli küçümsemek, başarısız hissettirmek. 7. evimiz bize neyi anlatır?

Tehdit ve manipülasyon : Kişiyi kontrol altına almak için tehdit etmek veya suçluluk duygusuyla yönlendirmek.

İzolasyon : Kurbanı sevdiklerinden ve destek sistemlerinden uzaklaştırma çabaları.

: Kurbanı sevdiklerinden ve destek sistemlerinden uzaklaştırma çabaları. Kendine güveni zedeleme: Kişiyi sürekli olarak yetersiz ve değersiz hissettirme.

Psikolojik Şiddetin Sonuçları

Uzun süre maruz kalındığında, psikolojik şiddet, depresyon, anksiyete, özgüven eksikliği ve travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) gibi psikolojik rahatsızlıklara yol açabilir. Kişinin kendini soyutlamasına, yalnız hissetmesine ve günlük yaşamını idame ettirmekte zorlanmasına neden olabilir.

Psikolojik Şiddetle Mücadele

Psikolojik şiddete maruz kalan kişilerin, bu durumu fark edip profesyonel destek almaları önemlidir. Terapi ve danışmanlık, bu süreçle başa çıkmada etkili olabilir. Ayrıca, şiddet uygulayan kişiden uzaklaşmak ve güçlü bir sosyal destek ağına sahip olmak da önemlidir.