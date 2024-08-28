Tiyatro severlerin merakla beklediği "Psikoz 4.48" adlı oyun, 31 Ağustos 2024 Cumartesi akşamı saat 20:30'da Bi’nevi Sahne’de izleyiciyle buluşacak. Sarah Kane’in çarpıcı metni üzerine kurulu olan bu oyun, ruhsal sıkıntılar ve zihinsel çöküntüler üzerine etkileyici bir anlatım sunuyor.

Sarah Kane’in Eserinden Sahneye

İngiliz oyun yazarı Sarah Kane tarafından kaleme alınan "Psikoz 4.48," yazarın hayatının son dönemlerinde yazdığı ve ruhsal sağlığına dair derin bir içsel yolculuğu gözler önüne seren bir yapıt. Kane, bu eseriyle insan ruhunun en karanlık köşelerine ışık tutarak, izleyicilere sıra dışı bir tiyatro deneyimi yaşatıyor. Oyunun başlığı olan 4.48, yazarın en sıkıntılı anlarını yaşadığı saat dilimini temsil ediyor.

Yoğun Duygusal Anlar

Bi’nevi Sahne’de sahnelenecek olan bu etkileyici eser, izleyicilere yoğun duygusal anlar yaşatmayı vaat ediyor.