PSV, Şampiyonlar Ligi 8. Hafta maçında Liverpool’u Philips Stadion’da konuk ediyor. Ev sahibi PSV, galip gelerek 3 puan hedeflerken, Liverpool ise mükemmel performansını sürdürmeyi amaçlıyor.
PSV'nin durumu: Ev sahibi 3 puan hedefliyor
PSV, Şampiyonlar Ligi'nde 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak grubunda mücadele etti. 11 puanla 19. sırada yer alan Hollanda temsilcisi, bu kritik maçta 3 puan almayı hedefliyor.
Liverpool'un mükemmel performansı
Liverpool, Şampiyonlar Ligi'ndeki 7 maçını da kazanarak grubunu lider olarak tamamladı. 21 puanla 1. sırada yer alan İngiliz ekibi, deplasmanda PSV'yi yenerek 3 puanla evine dönmeyi amaçlıyor.
PSV - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Tarih: 29 Ocak 2025, Çarşamba
Saat: 23.00
Kanal: Tabii Spor 3
Stadyum: Philips Stadion
Hakem: T. Stieler
Yan Hakemler: C. Gittelmann, M. Brosch