Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında önemli bir görüşme gerçekleştirildi. Aliyev, Putin’i resmi bir törenle karşıladı ve ikilinin görüşmesi, iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceği ve bölgesel barış konularına odaklandı.

Ermenistan barış süreci

Görüşmede, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci ön planda yer aldı. Putin, Azerbaycan-Ermenistan barış anlaşmasının imzalanması için çalışmalar yapılabileceğini ve sürecin sınırların belirlenmesi ve lojistik hatların açılması gibi konuları kapsayabileceğini belirtti. Putin, Azerbaycan ziyaretinin ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile de iletişim kurarak ziyaretin sonuçları hakkında bilgilendirme yapacağını söyledi.

Putin’den Türkiye ve Kafkasya açıklamaları

Putin, Rusya’nın Güney Kafkasya’daki tarihsel varlığına atıfta bulunarak, “Rusya, son yıllarda burada yaşanan olaylara katılmak zorunda kaldı. Bu, tarafların istediği ölçüde gerçekleşiyor” dedi. Ayrıca, Ukrayna başta olmak üzere Rusya’nın bazı krizlerle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Ekonomi ve ticaret

Aliyev, iki ülke arasındaki ilişkilerin, 2022'de imzalanan müttefiklik bildirgesi çerçevesinde başarıyla geliştiğini belirtti. Putin, Rusya ile Azerbaycan arasındaki yıllık ticaret hacminin 4 milyar doları aştığını, ancak bu rakamın iki ülkenin potansiyeline uygun olmadığını ifade etti. Ayrıca, Azerbaycan’daki 300 okulda Rusça eğitim verildiğini ve bu durumdan memnuniyet duyduklarını sözlerine ekledi.