Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Paskalya Bayramı nedeniyle Ukrayna'ya ateşkes çağrısında bulundu ve Rus ordusunun 54 saatlik ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

Putin, Paskalya nedeniyle ateşkes kararı aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hristiyanlar için kutsal kabul edilen Paskalya Bayramı nedeniyle Rus ordusunun Ukrayna ile çatışmalara 54 saat süreyle ara vereceğini duyurdu. Putin, Kiev yönetiminden de benzer bir adım atmasını beklediklerini ifade etti.

Kremlin açıklama yaptı

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, ateşkes, 18.00'de başlayacak ve Pazar’ı Pazartesi’ye bağlayan gece saat 00.00’a kadar sürecek. Açıklamada, tüm çatışmaların durdurulması talimatı verildiği belirtilirken, "Birliklerimiz, olası ihlaller ve provokasyonlara karşı hazırlıklı olmalıdır" denildi.

Putin'den ihlal uyarısı

Putin, Ukrayna'nın bu ateşkes çağrısını kabul etmesini umduğunu ancak olası ihlallere karşı da tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Kremlin, Rusya'nın ateşkese sadık kalmasını beklerken, Ukrayna’nın bu süreçteki tutumunun önemli olduğunu vurguladı.

Ateşkes 54 saat sürecek

Rusya Devlet Başkanı, ateşkesin Paskalya Bayramı'nın sonlandırılmasını simgeleyen 21 Nisan gecesi saat 00.00'a kadar süreceğini belirtti. Bu süre zarfında Rus ordusu, düşman tarafından gelecek olası saldırılara karşı tedbirli olacağını ifade etti.