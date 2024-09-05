Dünyaca ünlü İngiliz rock grubu Queen’in gitaristi Sir Brian May, geçirdiği küçük bir felç nedeniyle hayranlarını üzen bir açıklama yaptı. 77 yaşındaki müzisyen, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, felcin sol kolunu etkilediğini ve bu yüzden kısa bir süre gitar çalamadığını belirtti. May, durumun ciddiyeti nedeniyle hastaneye gittiğini ve burada kendisine teşhis konulduğunu ifade etti.

"Gitar çalabiliyorum, ama korkutucu bir süreçti"

May, yaptığı açıklamada, "İyi haber şu ki, son birkaç gündeki olaylardan sonra tekrar gitar çalabiliyorum. Durum biraz korkutucuydu ama hastanede inanılmaz bir ilgi gördüm," dedi. Felcin ardından iyileşme sürecinin devam ettiğini belirten müzisyen, şu an hayatında dikkatli adımlar atmak zorunda olduğunu söyledi. "Şu anda araba kullanmıyorum, uçağa binmiyorum ya da kalp atış hızımı yükseltecek herhangi bir şey yapmıyorum," diyerek tedbirli davrandığını dile getirdi.