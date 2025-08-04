Radisson Otel Grubu, kapsamlı yenilenmenin ardından Radisson Blu Resort & Spa, Çeşme'nin yeniden açıldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tesis, konuklarını, 9 ay süren kapsamlı bir yenileme çalışmasının ardından yeniden ağırlamaya başladı. Bu yenilemeyle otel, artırılmış konfor, yenilenmiş tasarım ve çevreye duyarlı düzenlemelerle tamamen zenginleştirilmiş yeni bir misafir deneyimi sunuyor.

Ege'nin gözde destinasyonlarından Çeşme, çabasız zarafeti ve her türden gezgine hitap eden aktiviteleriyle ziyaretçilerini büyülüyor. Altın kumlu plajları, termal suları ve berrak deniziyle tanınan bölge, dinlenme ve macerayı birleştiriyor. Ilıca'nın çocuk dostu kıyıları, aileler için ideal bir ortam sunarken, dünyanın en iyi rüzgar sörfü noktalarından biri olan Alaçatı, rüzgarın peşinden giden sörf tutkunlarını ağırlıyor.

Arnavut kaldırımlı sokakları, şık kafeleri, butik dükkanları ve canlı yaz akşamlarıyla Alaçatı, romantik kaçamak arayan çiftleri ve kültür meraklılarını da cezbediyor. Urla'daki bağ gezilerinden Germiyan Köyü'nün huzurlu atmosferine kadar, Çeşme’de geçirilen her an unutulmaz bir deneyime dönüşüyor.

Misafir odaları, banyolar, dış cepheler, ortak alanlar, restoranlar ve barlar dahil olmak üzere tesisin tüm ana alanlarını kapsayan yenileme çalışmaları Radisson Hotel Grubun 'Brilliant Basics' standartlarıyla uyumlu şekilde hayata geçirildi. Her detay, misafirlerin kesintisiz ve keyifli bir konaklama deneyimi yaşaması için titizlikle yeniden tasarlandı.

Özel olarak otel için geliştirilen premium yataklar, akustik yalıtım, son teknoloji banyo sistemleri, akıllı oda içi eğlence çözümleri ve yüksek hızlı internet erişimi gibi unsurlar, konforlu ve zahmetsiz bir konaklama sunmak üzere özenle hayata geçirildi.

- Çevre dostu ürünler ve ileri teknolojiye sahip ekipmanlar kullanıldı

Tesisin dönüşüm sürecinde sürdürülebilirlik önemli bir rol oynadı. Yenileme boyunca, grubun sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığı yansıtan çevre dostu ürünler ve ileri teknolojiye sahip ekipmanlar kullanıldı. Peyzajlı bahçeler ve çevredeki açık alanlar da çevreye duyarlı malzemelerle yeniden tasarlanarak, yenilenmiş ve doğal bir atmosfer yaratıldı.

Dönüşüm sürecinde güvenlik ve konfor öncelikliydi. Yenileme çalışmaları sırasında tesisin yangın güvenliği sistemleri, akredite kuruluşlar tarafından sertifikalandırılarak en son standartlara uygun şekilde yenilendi. Misafirlerin mahremiyetini ve huzurunu artırmak amacıyla, odalar ve ortak alanlarda yeni akustik paneller kuruldu.

Misafirler, güne otelin ana restoranı Element Restoran'da, aydınlık ve sıcak bir atmosferde sunulan açık büfe kahvaltıyla başlayabilir. Uluslararası ve yerel lezzetlerin geniş bir seçkisini sunan menü, güne keyifli bir başlangıç yapma imkanı tanıyor.

Hafif atıştırmalıklar veya keyifli bir kahve molası için Citrus Lobby Bar, gün boyu pastalar, çaylar, taze sıkılmış meyve suları ve imza kokteyllerden oluşan seçkisiyle sıcak ve samimi bir ortam sunuyor.

- Yenilenen SPA konsepti, Çeşme tatilinin merkezine zindeliği yerleştiriyor

Yaz boyunca misafirler, deniz kenarında rahat ve zarif bir atmosferde öğle ve akşam yemekleri sunan Sands Beach Bar'da taze ve mevsimsel lezzetlerin tadını çıkarabiliyor. Havuz kenarında serinletici içecekler ve hafif atıştırmalıklar için ise Aqua Pool Bar, Ege güneşi altında keyifli bir molanın en ideal adresi olarak dikkati çekiyor.

Tesis 3 bin 500 metrekarelik SPA ve 'wellness' merkeziyle, yıl boyunca huzur ve rahatlama sunan bir yaşam alanı oluşturuyor. Yenilenen kapalı ve açık havuzlar, termal alanlar, modern fitness merkezi ve hem yenilenme hem de kendini şımartma amacıyla tasarlanmış bakım odaları, misafirlere kapsamlı bir iyi yaşam deneyimi sunuyor. Yenilenen SPA konsepti, Çeşme tatilinin merkezine zindeliği yerleştiriyor.

Radisson Blu Resort & Spa, Çeşme, toplantılar, etkinlikler ve deniz kenarında düğünler için çeşitli kapalı ve açık alanlar sunuyor. Tesis, 585 metrekare büyüklüğünde, bölünebilir balo salonu, 81 ila 100 metrekare arasında değişen yedi esnek ve donanımlı toplantı odası ile organizasyonlar ve davetler için ideal, büyüleyici açık hava alanları bulunuyor. Tüm mekanlar, modern ses-görüntü teknolojisi, yüksek hızlı internet ve ek kolaylıklar sunan yerinde iş merkezi ile destekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Radisson Blu Resort & Spa, Çeşme Genel Müdürü Kadir Alpat, yenilenmiş görünümleriyle misafirlerini Radisson Blu Resort & Spa, Çeşme'de yeniden ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Alpat, 'Bu yenilenme, Türkiye'nin en güzel kıyılarından birinde üstün deneyimler, çağdaş tasarım ve özenli misafirperverlik sunma konusundaki kararlılığımızı yansıtıyor.' ifadesini kullandı.