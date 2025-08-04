Afyonkarahisar’da tiyatroseverler "Yağmur Hanım’ın Konağı" adlı oyunla unutulmaz bir akşam yaşadı.

Ercan Kubaş Sanat Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Yağmur Hanım’ın Konağı", Afyonkarahisar Merkez Atatürk İlköğretim Okulu Konferans Salonu’nda tiyatroseverlerle buluştu. Seyircinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte salonda boş koltuk kalmadı.

Oyunun başrolünde Ercan Kubaş yer alırken, kadroda Aysun Kubaş, Yağmur Kubaş ve Türkan Çetinkaya gibi deneyimli oyuncular da sahne aldı. Oyuncuların performansları, seyircilerden tam not aldı.

Gösteri dakikalarca ayakta alkışlandı

Tiyatro oyunu sonunda sahneye çıkan sanatçılar, izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Sanatçılar gösterilen yoğun ilgiden dolayı duygusal anlar yaşadı.

Gösteriye Nilgün Seçen ve Mustafa Seçen’in yanı sıra kentten çok sayıda esnaf da destek verdi. Etkinlik, yerel desteklerin katkısıyla başarılı bir organizasyon olarak tamamlandı.