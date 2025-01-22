Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre her yıl 300 bin kadın, rahim ağzı kanserinden hayatını kaybediyor. Bu kanserin en büyük nedeni olan HPV virüsüne karşı alınacak en etkili önlemler ise HPV aşısı ve düzenli taramalar.

HPV aşısı ile yaşam boyu koruma

Ülkemizde her yıl yaklaşık 2 bin kadın rahim ağzı kanserine yakalanıyor ve bin kadın bu sebeple hayatını kaybediyor. Can Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Cenk Mustafa Güven, HPV virüsünün sadece rahim ağzı değil, vajen, vulva, makat, baş-boyun, boğaz ve penis gibi bölgelerde de kansere yol açtığını belirtti. Güven, HPV aşısının bu kansere karşı en güçlü koruma yöntemi olduğunu vurguladı.

Erken yaşta aşı koruma sağlıyor

Dr. Güven, HPV aşısının 9 yaşından itibaren uygulanabildiğini ve yaşam boyu yüksek oranda koruyucu etkisi olduğunu ifade etti. 9-15 yaş arasındaki bireylere iki doz, 15 yaşından sonra ise üç doz şeklinde aşı yapılması gerektiğini belirtti.

Düzenli taramalar hayat kurtarıyor

Her kadının, aşılanmış olsun ya da olmasın, 21 yaşından itibaren her 3 yılda bir HPV taraması yaptırması gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Güven, rahim ağzı kanserinin erken teşhis edilip tedavi edilebileceğini vurguladı.

Rahim ağzı kanseri belirtileri

Doç. Dr. Güven, rahim ağzı kanserinin belirtilerini şu şekilde sıraladı: "Anormal adet kanamaları, menopoz sonrası kanamalar, uzun süreli kötü kokulu ve kanlı akıntılar, ilişki sırasında kanama, bele ve sırta yayılan ağrılar, bacakta ödem ve ağrılı idrar yapma gibi belirtileri olan kadınlar vakit kaybetmeden hekime başvurmalı."

Rahim ağzı kanseri, tarama ve aşılarla önlenebilir bir hastalık olduğundan, erken teşhis ve tedavi ile hayatlar kurtarılabilir. Bu nedenle uzmanlar, HPV aşısı ve düzenli taramaların önemine dikkat çekiyor.