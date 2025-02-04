Ramazan ayının vazgeçilmezi olan güllaç tatlısı, hafif ve ferahlatıcı yapısıyla iftar sofralarını süslüyor. Özellikle sıcak yaz günlerinde tercih edilen bu tatlı, pratik yapılışı ve lezzetiyle beğeni topluyor. Güllaç tatlısı yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktaları ise tatlının kıvamı ve lezzeti açısından büyük önem taşıyor. Sütün kaynamaması, güllaç yapraklarının doğru şekilde ıslatılması ve gül suyunun doğru kullanımı, bu tatlının mükemmel olmasını sağlıyor. İşte güllaç tatlısının malzemeleri ve tarifi. Ramazan sofralarınıza lezzet katacak enfes bir seçenek. Güllaç tatlısı nasıl yapılır? İşte detaylar…

Güllaç malzemeleri

12 veya 6 yaprak güllaç

1,5 litre süt

2 su bardağı şeker

Çekilmiş ceviz, fındık veya Antep fıstığı

2 yemek kaşığı gül suyu (isteğe göre)

Üzeri için isteğe göre file badem, nar, muz

Güllaç tatlısı tarifi

Ramazan ayının vazgeçilmezi güllaç tatlısını yapmak için öncelikle süt ve şekeri tencereye alarak ısıtıyoruz, şekerler tamamen erisin. Bu aşamada sütü çok fazla ısıtmanıza gerek yok, şekerin erimesi yeterli olacaktır. Daha sonra sütü oda sıcaklığında ılımaya bırakıyoruz. Eğer el yakmayacak şekilde ısıttıysanız tekrar ılıması için beklemenize gerek kalmayacaktır. Süt kaynar olursa tatlınız hamur olur o nedenle el yakmayacak şekilde olmalı. Güllaç yaprağının parlak kısmı üste gelecek şekilde ilkini derin bir tepsiye koyuyoruz. Üzerine her yanı ıslanacak şekilde bir iki kepçe süt döküyoruz. Altı güllaç yaprağı için aynı işlemi tekrarlayalım ve 6. katı da ıslattıktan sonra bu kata ceviz veya fındık serpelim ve üzerine diğer güllaç yapraklarını aynı şekilde ıslatarak serelim. Kalan şekerli sütün içerisine 2 yemek kaşığı gül suyu ekleyip tatlının üzerine gezdirelim. Burada kullandığınız gül suyunun kozmetik ürünü olmamasına ve içilebilir olmasına dikkat etmelisiniz. Hazırladığınız tatlıyı 2 saat kadar buzdolabında dinlendirelim. Daha sonra damak zevkimize göre ceviz, fındık, nar, Antep fıstığı tozu, çilek dilimleri veya kiraz şekerlemesi gibi ürünlerle süsleyelim. Afiyet olsun.

Püf noktası: Sütün kaynamamasına dikkat edin yoksa güllaç yaprakları hamur olur.