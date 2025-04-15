Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Real Madrid Santiago Bernabeu Stadı'nda Arsenal'i konuk edecek. İlk maçta Arsenal karşısında şok bir skor alan Real Madrid maçtan 3-0 mağlup ayrılmıştı. Bu maçta Arsenal'in gollerini Rice(2) ve Merino kaydetti. Real Madrid son 5 maçında 2 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik alırken Arsenal ise son 5 maçının 3'ünde galip geldi. Milli futbolcumuz Arda Güler'in bu maçta forma giymesi beklenmiyor. İşte maçtan notlar;

Real Madrid ile oynadığı üç maçı da kaybetmeyen (2G 1B) ve kalesinde gol görmeyen Arsenal, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde İspanyol devine karşı üst üste dört gole kapama yapan ilk takım olmak için sahaya çıkıyor.

Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk ayağını 3+ farkla kaybettiği dört eşleşmenin üçünde tura veda eden Real Madrid, sadece 1975/76 son 16 turunda Derby County'yi eledi (1-4 & 5-1).

Real Madrid bugüne kadar Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz takımlarıyla oynadığı 53 maçın sadece ikisini 4+ farkla kazandı: 5-1 vs Derby County (1975/76) & 4-0 vs Tottenham (2010/11).

Real Madrid, 2015/16 sezonundan bu yana ikinci ayağını evinde oynadığı 15 Şampiyonlar Ligi eşleşmesinin sadece birinde tura veda etti (2018/19 vs Ajax).

Şampiyonlar Ligi'ndeki son üç deplasman ziyaretinden galibiyetle dönen Arsenal, turnuvadaki en uzun serisini yakaladığı dört maçlık sürecin son ayağında Real Madrid'i mağlup etmişti (Şubat 2006; 1-0).

Arsenal, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde 2005/06'nın (2.63 & 0.31) ardından maç başına en fazla gol attığı (2.55) ve en az gol yediği (0.55) sezonu yaşıyor.

Arsenal bu eşleşmenin ilk ayağında topa Real Madrid'den daha fazla sahip olmasına rağmen (%53.4) üçüncü bölgede uygulanan şiddetli pres sayılarında rakibine fark attı (115-36).

Real Madrid forması giyen Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz takımlarına karşı sahaya çıktığı son sekiz eleme turu maçında sekiz gole katkı sağladı (7 gol & 1 asist).

Vinicius Junior (28 gol & 21 asist), Şampiyonlar Ligi tarihinde Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ve Raul'ün ardından 50 gol katkısına ulaşan dördüncü Real Madrid oyuncusu olmak istiyor.

Myles Lewis-Skelly, Şampiyonlar Ligi tarihinde 20 yaşına girmeden çıktığı bir eleme turu maçında asist yapan üçüncü İngiliz oldu (Theo Walcott & Alex Oxlade-Chamberlain).OPTA

Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Madrid - Arsenal Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşması 16 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'da tabii spor ekranlarından canlı yayınlanacak.