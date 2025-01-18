İspanya LaLiga 20. hafta mücadelesinde Real Madrid, 19 Ocak 2025 Pazar günü evinde Las Palmas'ı ağırlayacak.
Real Madrid'in durumu
Real Madrid, son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Ligde 43 puanla 2. sırada yer alan takım, evinde Las Palmas karşısında 3 puan almayı hedefliyor. Milli oyuncumuz Arda Güler’in bu maçta sahada olması bekleniyor.
Las Palmas’ın hedefi
Las Palmas ise son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 22 puanla 14. sırada bulunuyor. Deplasmanda Real Madrid’e karşı 3 puan almayı amaçlıyor.
Real Madrid - Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Tarih: 19 Ocak 2025, Pazar
Saat: 18:15
Kanal: S Sport, S Sport Plus, EXXEN
Stadyum: Estadio Santiago Bernabeu
Hakem: A. Quintero
Yan Hakemler: A. Peiro, Judit Romano