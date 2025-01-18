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Las Palmas ise son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 22 puanla 14. sırada bulunuyor. Deplasmanda Real Madrid’e karşı 3 puan almayı amaçlıyor.

Real Madrid, son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Ligde 43 puanla 2. sırada yer alan takım, evinde Las Palmas karşısında 3 puan almayı hedefliyor. Milli oyuncumuz Arda Güler ’in bu maçta sahada olması bekleniyor.

Altınordu deplasmandan bir puanla döndü

Altınordu deplasmandan bir puanla döndü

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