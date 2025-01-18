Altınordu deplasmandan bir puanla döndü Altınordu deplasmandan bir puanla döndü

İspanya LaLiga 20. hafta mücadelesinde Real Madrid, 19 Ocak 2025 Pazar günü evinde Las Palmas'ı ağırlayacak.

Real Madrid'in durumu

Real Madrid, son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Ligde 43 puanla 2. sırada yer alan takım, evinde Las Palmas karşısında 3 puan almayı hedefliyor. Milli oyuncumuz Arda Güler’in bu maçta sahada olması bekleniyor.

Las Palmas’ın hedefi

Las Palmas ise son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 22 puanla 14. sırada bulunuyor. Deplasmanda Real Madrid’e karşı 3 puan almayı amaçlıyor.

Real Madrid - Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 19 Ocak 2025, Pazar
Saat: 18:15
Kanal: S Sport, S Sport Plus, EXXEN
Stadyum: Estadio Santiago Bernabeu
Hakem: A. Quintero
Yan Hakemler: A. Peiro, Judit Romano

Kaynak: HABER MERKEZİ