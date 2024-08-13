Reeder Teknoloji, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan elektrikli araç üretimi için 1,01 milyar TL'lik yatırım teşvik belgesi aldı. Bu teşvik, Reeder'in yerli elektrikli araç üretimine yönelik iddialı hedeflerini destekleyecek ve Türkiye'nin elektrikli araç pazarındaki yerini güçlendirecek.

Teşvik kapsamında neler var?

Reeder'e sağlanan teşvik kapsamında birçok önemli avantaj bulunuyor:

Gümrük Vergisi Muafiyeti

KDV İstisnası

Faiz Desteği

Vergi İndirimi (%80, Yatırım Katkı Oranı %40)

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (7 Yıl)

Bu teşvikler, Reeder'in elektrikli araç üretimini daha uygun maliyetlerle gerçekleştirmesine ve rekabet gücünü artırmasına yardımcı olacak.

İlk test modeli 30 Ağustos'ta banttan inecek

Reeder, daha önce yaptığı açıklamada ilk test modelinin 30 Ağustos 2024 tarihinde banttan ineceğini duyurmuştu. Bu, şirketin elektrikli araç üretimine yönelik somut adımlar attığının ve hedeflerine emin adımlarla ilerlediğinin bir göstergesi.

Yerlilik oranı %80

Reeder'in elektrikli aracının yerlilik oranının %80 seviyesinde olması da dikkat çekiyor. Bu, Türkiye'nin otomotiv endüstrisindeki yerli üretim kapasitesini artırması ve dışa bağımlılığını azaltması açısından önemli bir adım.