Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 takvimine göre, Regaip Kandili bu yıl 2 Ocak Perşembe günü başladı. Üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen bu gece, İslam dünyasında büyük bir manevi öneme sahiptir. Regaip Kandili’nin anlamı ve önemi, dini literatürde derinlemesine tartışılan konular arasında yer almaktadır. Peki, Regaip Kandili ne ifade eder, bu gece ne gibi ibadetler yapılır ve neden bu kadar kıymetlidir?

Regaip Kandili nedir?

Regaip Kandili, Recep ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye verilen isimdir. İslam alemi için önemli kabul edilen bu gecede, dua etmek, tevbe ve istiğfar etmek, Allah'a yönelmek büyük sevap olarak kabul edilir. Gecede yapılan ibadetlerin Allah tarafından kabul olduğuna inanılır ve Müslümanlar, bu mübarek gecede bolca dua ederek rahmet ve bağış dilerler.

Regaip Kandili’nin manevi önemi

Regaip, kelime anlamı itibariyle "bol sevap, mükafat, faziletli amel" gibi anlamlara gelir ve İslam inancına göre bu gece Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının bolca dağıtıldığına inanılır. İslam alimlerine göre, bu gecede yapılan ibadetler, kişinin günahlarının affedilmesine vesile olur. Regaip Kandili’nin önemli bir özelliği, aynı zamanda Mirac Kandili'nin de Recep ayında yer almasıdır. Bu nedenle, bu geceler, İslam toplumunun manevi olarak kendisini değerlendirebileceği fırsatlar sunar.

Ne zaman ibadet edilmeli?

Regaip Kandili, dua, tevbe, istiğfar ve ibadetle geçirmeyi öneren alimlerin görüşleriyle değer kazanır. Müslümanlar bu geceyi, Allah'a yakınlaşmak, geçmişteki hataları affetmek ve yeni bir başlangıç yapmak için değerlendirir. Diğer kandillerden farklı olarak, Regaip Kandili'nin özellikle Recep ayında yer alması ve Cuma gecesiyle birleşmesi, manevi yönünü daha da güçlü kılmaktadır. Bu sebeple, bu geceyi Allah'a dua ve ibadetle geçirmek, Müslümanlar için büyük bir fırsattır.