Ünlü televizyon programcısı ve yorumcu Reha Muhtar'ın yaşadığı kaza sonrası hastaneye kaldırılmasının ardından, oğlu Poyraz'ın annesi Deniz Uğur'a teslim edilmediği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Uğur'un avukatı Feyza Altun, şarkıcı Nilüfer ve kızı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Reha Muhtar, yüksekten düşerek ciddi şekilde yaralandı ve yoğun bakıma kaldırıldı. Olayın ardından Muhtar'ın 15 yaşındaki oğlu Poyraz'ın durumu gündeme geldi. Anne Deniz Uğur, oğlunun kaza anında yanında olduğunu ve Muhtar’ın eski eşi olarak, oğlunun kendisine teslim edilmediğini ileri sürdü.

Uğur, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, oğlunun hastaneden çıkartıldığını ve şarkıcı Nilüfer’in yanına götürüldüğünü öğrendiğini belirtti. Uğur, “Oğlumu bana teslim edin, saçmalamayın” diyerek Nilüfer’e çağrıda bulundu.

“Oğlum Nilüfer’in kızı tarafından alıkonuldu”

Deniz Uğur’un avukatı Feyza Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Reha Muhtar’ın kaza öncesi yüksek miktarda alkol aldığını ve bu sırada oğlunun da yanında olduğunu ifade etti.

Altun, görgü tanıklarından elde edilen bilgiler doğrultusunda Muhtar’ın araç kullanmaya çalıştığını ve yere düştüğünü belirtti. Ayrıca Poyraz’ın Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu tarafından alıkonulduğunu iddia ederek, çocuk kaçırma suçlamasıyla adliyeye gideceklerini duyurdu:

“Bizler de sizler gibi olayı basından öğrendik. Müşterek çocuk Poyraz, dünden beri kayıp olup Çocuk Şubeye kayıp ihbarında bulunulmuşsa da bugün, çocuğun Ayşe Nazlı Yumlu tarafından alıkonulduğunu ve annesine verilmeyeceğini de öğrendik. Şarkıcı Nilüfer ile konuşma ve iletişime geçme teşebbüslerimiz maalesef sonuç vermedi. Şimdi Nilüfer ve kızı hakkında çocuk kaçırmadan suç duyurusunda bulunmak üzere adliyeye gidiyoruz.”

Deniz Uğur: Oğlum nerede?

Deniz Uğur, oğlundan hala haber alamadığını belirterek, resmi makamlardan gelecek haberi beklediğini ifade etti. Uğur, oğlunun psikolojik destek alması gerektiğini, çünkü babasının entübe durumda olmasının çocuğu derinden etkileyebileceğini söyledi.

Uğur, Nilüfer’e hitaben, “Oğlumu bana teslim edin, saçmalamayın” diyerek, oğlunun annesi olarak onunla ilgilenmesi gerektiğini vurguladı. Uğur, Instagram’dan yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

“Poyraz’dan hala haber alamadım. Karakola gittim, suç duyurusunda bulundum. Benim yetkim olmadan, babası entübe haldeyken oğlumu kim hastaneden çıkarıp götürebilir diye. Haber bekliyorum resmi makamlardan. Ama Ayşe Nazlı ve Nilüfer’in yanındaysa Poyraz ki, hastanedeki görevliler Ayşe Nazlı’yla ayrıldığını söylediler, çok rica ediyorum; oğlumu bir kere benim bakıma almam lazım, çocuk mutlaka bir travma yaşadı. Babası entübe vaziyette. Benim onunla ilgilenmem gerekiyor. Ona bir psikolojik destek aldırmam gerekebilir. Çok rica ediyorum, Nilüfer beni duyuyorsan lütfen çocuğumu bana teslim edin. Saçmalamayın!”