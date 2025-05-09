Reims ile St. Etienne, 10 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00'de karşı karşıya gelecek. Maç beIN Connect üzerinden şifreli olarak yayınlanacak.

Fransa Ligue 1'in 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü oynanacak karşılaşmasında Reims ile St. Etienne karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 22.00'de başlayacak ve beIN Sports beIN Connect kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maçın yayın detayları, kanal bilgileri ve stadyum bilgileri haberin devamında yer alıyor.

Reims - St. Etienne maçı yayın bilgileri

Reims - St. Etienne maçı, 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü oynanacak. Maç, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

Reims - St. Etienne maçı nerede oynanacak?

Fransa Ligue 1 karşılaşması Reims'in ev sahipliğinde, Auguste-Delaune Stadyumu'nda oynanacak.

Reims - St. Etienne maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Karşılaşma beIN Sports beIN Connect platformu üzerinden canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Yayın yalnızca abone kullanıcılar tarafından izlenebilecek.

beIN Connect, Türksat uydusu ve internet tabanlı dijital platformlar üzerinden erişilebilmektedir. Yayınlar, yalnızca üyelik ile izlenebilen şifreli yayın kapsamındadır.

Maç Tarih Saat Yayın Kanalı Reims - St. Etienne 10 Mayıs 2025 22:00 beIN Sports beIN Connect