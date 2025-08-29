Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açıldı. Ege Üniversitesi de akademik paydaş olarak festivalde yerini aldı.

Açılış törenine katılan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, öğrencilerin geliştirdiği projeleri yakından inceleyerek gençlerle bir araya geldi. EÜ Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Marlin Aquatech Su Altı Roketi Takımı, üniversiteyi Mavi Vatan tematik alanında temsil etti.

Rektör Budak, etkinlikte yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“TEKNOFEST Mavi Vatan, ülkemizin savunma sanayinde geldiği noktayı gözler önüne seriyor. Yerli ve millî üretim vizyonunun denizlere yansıması, bizler için büyük gurur kaynağı. Ege Üniversitesi olarak akademik bilgi ve araştırma gücümüzle Millî Teknoloji Hamlesine katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Öğrencilerimizin projeleri bu vizyonun en somut örneği. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”

Etkinlik boyunca katılımcılar, TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi Türk donanmasının en önemli gemilerini ziyaret etme imkânı buldu. Ayrıca sanal gerçeklik deneyim alanları, SAT ve SAS Komutanlığı’nın özel gösterileri ve “Mavi Vatan Zaman Tüneli” sergisi yoğun ilgi gördü.

EÜ’lü öğrencilerin teknoloji vizyonunu gururla temsil ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Budak, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’a da teşekkürlerini iletti.