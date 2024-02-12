Türkiye turnesine Egeden başlayan Adel Çocuk Oda Operası (Adel’s - Children’s Chamber - Opera) 19 Şubatta Aydın Kültür Merkezi Hidayet Sayın Sahnesinde, 20 Şubatta Afyon Hattat Ahmet Karahisari Kültür Merkezinde, 21-22 Şubatta Denizli Merkezefendi Kültür Merkezinde, 23 Şubat ta İzmir Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde, 24 Şubat ta İzmir Narlıdere Atatürk Kültür Merkezinde, 25 Şubat ta Bodrum Nurol Kültür Merkezinde sahne alacak.



Renkli Sesler çocuk operası çocuklarımıza evrensel kültür öğeleri ile ilgili eğitici bilgiler sunarken, onların oyunun ve müziğin bir arada sunulduğu harika bir tecrübeyi de yaşamalarına katkıda bulunuyor.



Renkli Sesler çocuk operasını Avrupa Müzik Akademisi Beethoven ödüllü Besteci ve Ankara Devlet Opera Balesi’nin yirminin üzerinde başrol ile yıllardır seyirci karşısına çıkan solist sanatçısı Arda Doğan besteledi, Dr. Buket Doğan ile birlikte librettosunu yazdı.

Çocuklarımıza verdiği açık ve kapalı mesajlar da dikkate alınarak Renkli Sesler çocuk operasının danışma kurulunda Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Ferhunde Öktem ve özel eğitim uzmanı Prof. Dr. Tevhide Kargın gibi birbirinden değerli isimler bulunuyor.

Bu yıl için planlanan 3 oyundan ilki olan "Renkli Sesler Çocuk Operası", herkesin tek düze bir ses tonu ile konuştuğu, kimsenin duygularını özgürce ifade edemediği ve bundan dolayı da herkesin çok sıkıldığı bir krallıkta geçiyor. Bu soruna yaptığı birbirinden ilginç sihirlerle çözüm bulan krallığı sihirbazı Okyo nihayet herkese özel bir ses tonu sunarken, bu seslerini deneyimleyebilecekleri birbirinden eğlenceli opera şarkıları söyletiyor. Birlikte şarkılar söylerlerken herkesin ses tonları gibi birbirinden farklı olduğunu ve bunun da çok doğal ve büyük bir zenginlik olduğunu çocuklara anlatmaya çalışıyor.



Kapsayıcılığın özellikle milenyum sonrası dünyada gitgide artan önemine de çocukların dikkatini çeken Renkli Sesler çocuk operası, çocuklarımız için bir opera sahnesinin ve klasik üslupla bestelenmiş müziklerin tadını çıkarmaları bakımından son derece değerli bir tecrübe olacaktır.

Renkli Sesler Çocuk Operası 4 yaş ve üzeri çocuklarımıza ve çocuk ruhunu yitirmeyen velilere/ailelere hitap etmektedir.