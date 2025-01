Korku sinemasına yön veren Resident Evil serisi yeniden ekranlara dönüyor. The Whitest Kids You Know adlı komedi grubuyla da tanınan ve 2022 yapımı Barbarian filmiyle büyük bir çıkış yakalayan Zach Cregger, seriyi yeniden başlatacak projede hem senarist hem de yönetmen olarak görev alacak.

The Hollywood Reporter’a (THR) göre, proje için büyük bir açık artırma süreci başladı. Netflix ve Warner Bros. dahil olmak üzere dört büyük stüdyo, dağıtım haklarını kazanmak için kıyasıya rekabet ediyor. Bu yeni film, popüler Capcom hayatta kalma korku oyunu serisine dayanacak ve klasik Resident Evil atmosferini sinemaseverlere sunmayı hedefleyecek.

Resident Evil'ın sinema tarihindeki yeri

Resident Evil serisi daha önce iki farklı kez beyaz perdeye uyarlandı. İlk olarak, Paul W.S. Anderson'ın yönettiği ve Milla Jovovich’in başrol oynadığı altı filmden oluşan bir seriyle izleyicilerle buluştu. Oyunlardan bağımsız bir hikaye sunmasına rağmen, bu filmler toplamda 1,2 milyar dolarlık bir hasılat elde ederek büyük bir başarı yakaladı.

2021'de ise Johannes Roberts’ın yönetmenliğini yaptığı Welcome to Raccoon City, oyunlara daha sadık bir şekilde hazırlanmıştı. Ancak eleştirmenler ve hayranlar, bu filmin Capcom'un oyun serisinin kalitesine erişemediği görüşündeydi.

Cregger’ın projesine büyük ilgi

Cregger, özellikle 2022 yapımı Barbarian filmiyle korku türündeki yeteneklerini kanıtladı. Bu filmde, bir kadının kiralık bir evde korkunç sırlarla yüzleşmesini anlatan gerilim dolu bir hikaye sunmuştu. Şimdi ise Cregger, Resident Evil evrenine kendi özgün dokunuşunu katmaya hazırlanıyor.

Yeni projesi Weapons üzerinde çalışmasını tamamlayan Cregger, Resident Evil’ın yeni uyarlamasını bir sonraki büyük adımı olarak görüyor. Proje hakkında henüz detaylar netleşmese de oyunların klasik hayatta kalma korku atmosferini yansıtması bekleniyor.