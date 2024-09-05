Resmi Gazete'nin 5 Eylül 2024 Perşembe tarihli ve 32653 sayılı nüshasında yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler vatandaşlar ve ilgili kurumlar tarafından merakla takip ediliyor. Bugünkü Resmi Gazete'de öne çıkan başlıklar şunlar:

Yürütme ve İdare Bölümü

Yönetmelik

–– Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

–– Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 17)

–– Küçük Ölçekli Balıkçılığın Desteklenmesi Tebliği (No: 2024/27)

Kurul kararı

–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 2/9/2024 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/25684] Sayılı Kararı

İlân bölümü

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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