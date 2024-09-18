Resmi Gazete'nin 18 Eylül 2024 Salı tarihli ve 32666 sayılı nüshasında yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler vatandaşlar ve ilgili kurumlar tarafından merakla takip ediliyor. Bugünkü Resmi Gazete'de öne çıkan başlıklar şunlar:

Yürütme ve İdare Bölümü

Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararları

–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar

Yönetmelikler

–– Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– Bahçeşehir Üniversitesi Ahşap Yapı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Bahçeşehir Üniversitesi Rekabet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğ

–– Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi Entegratörleri Hakkında Tebliğ

Yargı Bölümü

Anayasa Mahkemesi Kararları

–– Anayasa Mahkemesinin 18/4/2024 Tarihli ve 2021/5135 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 16/5/2024 Tarihli ve 2020/14649 Başvuru Numaralı Kararı

Danıştay Kararları

–– Danıştay İkinci Dairesine Ait Kararlar

İlan Bölümü

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmî Gazete'nin 32666 sayılı nüshasına buradan ulaşabilirsiniz.