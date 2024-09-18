Resmi Gazete'nin 18 Eylül 2024 Salı tarihli ve 32666 sayılı nüshasında yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler vatandaşlar ve ilgili kurumlar tarafından merakla takip ediliyor. Bugünkü Resmi Gazete'de öne çıkan başlıklar şunlar:
Yürütme ve İdare Bölümü
Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararları
–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar
Yönetmelikler
–– Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–– Bahçeşehir Üniversitesi Ahşap Yapı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Bahçeşehir Üniversitesi Rekabet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tebliğ
–– Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi Entegratörleri Hakkında Tebliğ
Yargı Bölümü
Anayasa Mahkemesi Kararları
–– Anayasa Mahkemesinin 18/4/2024 Tarihli ve 2021/5135 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/5/2024 Tarihli ve 2020/14649 Başvuru Numaralı Kararı
Danıştay Kararları
–– Danıştay İkinci Dairesine Ait Kararlar
İlan Bölümü
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
Resmî Gazete'nin 32666 sayılı nüshasına buradan ulaşabilirsiniz.