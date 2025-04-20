20 Nisan 2025 Pazar günü tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik, karar ve ilanlar dikkat çekiyor. İşte bugünün Resmi Gazete detayları…

Resmi Gazete’nin 20 Nisan 2025 Pazar tarihli ve 32876 sayılı nüshasında çeşitli kararlar, yönetmelikler ve ilanlar yayımlandı. Vatandaşlar ve ilgili kurumlar tarafından dikkatle takip edilen bugünkü Resmi Gazete’de öne çıkan başlıklar şunlar:

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– İstanbul Üniversitesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Beslenme ve Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– 2025 Yılı Mart Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

–– 2025 Yılı Mart Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

–– 2025 Yılı Mart Ayına Ait Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Listesi

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri