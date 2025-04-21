21 Nisan 2025 Pazar günü tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik, karar ve ilanlar dikkat çekiyor. İşte bugünün Resmi Gazete detayları…

Resmi Gazete’nin 21 Nisan 2025 Pazartesi tarihli ve 32877 sayılı nüshasında çeşitli kararlar, yönetmelikler ve ilanlar yayımlandı. Vatandaşlar ve ilgili kurumlar tarafından dikkatle takip edilen bugünkü Resmi Gazete’de öne çıkan başlıklar şunlar:

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Dokuz Eylül Üniversitesi Bioizmir Uluslararası Sağlık Teknolojileri Geliştirici ve Hızlandırıcı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri