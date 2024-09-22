Resmi Gazete'nin 22 Eylül 2024 Pazar tarihli ve 32670 sayılı nüshasında yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler vatandaşlar ve ilgili kurumlar tarafından merakla takip ediliyor. Bugünkü Resmi Gazete'de öne çıkan başlıklar şunlar:

Yürütme ve İdare Bölümü

Yönetmelikler

–– Bursa Uludağ Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim Tarihi Enstitüsü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

–– Tarsus Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğ

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2024/30)

İlan Bölümü

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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