Bugünkü (27 Ocak 2025) Resmî Gazete'de, Türkiye’nin önemli kamu kurumları ve üniversiteleri için yeni düzenlemelere dair yönetmelikler yayımlandı. Aynı zamanda Anayasa Mahkemesi'nin kararları ile borçlanma ve ihalelere ilişkin yeni duyurular yer aldı.

Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmeliklere göre, iki önemli üniversite için yeni düzenlemeler yapıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi’nin Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezine dair yönetmelik, enerji sektörüyle ilgili uygulamaları daha sistematik hâle getirecek.

Yeni yönetmelik ile birlikte, üniversitenin enerji alanındaki bilimsel araştırmaları teşvik edecek, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik projeler desteklenecek.

Samsun Üniversitesi: Tıp fakültesi eğitim-öğretim yönetmeliği

Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi için yayımlanan yeni yönetmelik, tıp eğitiminin kalitesini artırmayı ve sınav süreçlerini daha şeffaf hale getirmeyi amaçlıyor. Yönetmelik, öğrenci hakları ve eğitim süreçleri konusunda önemli iyileştirmeler içeriyor.

Anayasa Mahkemesi kararları

Anayasa Mahkemesi’nin 5 Aralık 2024 tarihli iki kararını kapsıyor. E: 2024/57, K: 2024/207 ve E: 2024/87, K: 2024/208 sayılı kararlar yayımlandı.

İhaleler ve devlet iç borçlanma senetleri

Resmî Gazete’de ayrıca çeşitli kamu ihalelerine ve T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerlerine dair bilgiler de yer aldı.

27 Ocak 2025 tarihli Resmî Gazete şöyle:

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Dokuz Eylül Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 5/12/2024 Tarihli ve E: 2024/57, K: 2024/207 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 5/12/2024 Tarihli ve E: 2024/87, K: 2024/208 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri