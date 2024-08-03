İhale, 15 Ağustos'ta Narlıdere Belediyesi Encümen Salonunda, "Kapalı Teklif, Açık Artırma Usulü" ile 15’er dakika ara ile gerçekleştirilecek. İlk ihale saat 10.30’da başlayacak. İhaleye katılımcı olmaması durumunda, aynı saat ve aynı bedel üzerinden 27 Ağustos tarihinde tekrar ihale yapılacağı belirtildi.
Satışa çıkan taşınmazlar
Narlıdere İlçesi 2. İnönü Mahallesi Sönmez Sokak adresinde, 8051 ada 7 parsel üzerinde yer alan daireler, şu şekilde satışa sunulacak:
- Giriş 1. Bodrum Kat D:8 – 7.500.000,00 TL (Saat: 10:30)
- Giriş 2. Kat D:32 – 11.750.000,00 TL (Saat: 10:45)
- Giriş 6. Kat D:55 – 12.250.000,00 TL (Saat: 11:00)
İhalenin yapılacağı yer ve tarih
İhale, "Mithatpaşa Cad. No:447/C NARLIDERE/İZMİR" adresindeki Narlıdere Belediye Binası Teras kattaki Encümen Salonunda, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesi uyarınca gerçekleştirilecek.
Dairelerin teslim tarihi
İnşaatına başlanmış olan dairelerin son teslim tarihinin 13 Haziran 2025 olduğu açıklandı.