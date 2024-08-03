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İnşaatına başlanmış olan dairelerin son teslim tarihinin 13 Haziran 2025 olduğu açıklandı.

Narlıdere İlçesi 2. İnönü Mahallesi Sönmez Sokak adresinde, 8051 ada 7 parsel üzerinde yer alan daireler, şu şekilde satışa sunulacak:

İhale, 15 Ağustos'ta Narlıdere Belediyesi Encümen Salonunda, "Kapalı Teklif, Açık Artırma Usulü" ile 15’er dakika ara ile gerçekleştirilecek. İlk ihale saat 10.30’da başlayacak. İhaleye katılımcı olmaması durumunda, aynı saat ve aynı bedel üzerinden 27 Ağustos tarihinde tekrar ihale yapılacağı belirtildi.

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