Ticaret Bakanlığı ekipleri, 81 ilde restoran ve kafelerde tarife ve fiyat listelerinin görünür şekilde yerleştirilmesi kuralına ilişkin denetimlerini artırırken, İstanbul’da bazı işletmelerin uyguladığı ‘harcama limiti’ tartışma yarattı.

Özellikle turizm bölgelerinde sıkça eleştirilen giriş ve harcama limitleri, artık İstanbul’daki restoranlarda da uygulanmaya başlandı. Bazı işletmeler, mekana gelen her müşteri için harcama limiti koyarak, bir bardak çay içilse dahi 1500 TL’lik hesap talep ediyor.

Hukukçular: “Bu usulsüzlük”

Uzmanlar, bu uygulamanın hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Menüde yer almayan ücretlerin müşterilerden talep edilmesinin “usulsüzlük” olduğunu belirten hukukçular, vatandaşlara bu durumu yetkililere şikayet etmeleri çağrısında bulundu.

Ne yapılabilir?

Hukukçuların açıklamalarına göre:

Tüketici Hakem Heyeti: Tüketici, Ticaret Bakanlığı’na şikayet ederek gerekli yaptırımların uygulanmasını talep edebilir.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu: Ayrımcılık gerekçesiyle bu kuruma da başvuru yapılabilir.

Cezalar ve denetimler

Ticaret Bakanlığı yetkilileri, bu tür uygulamaların yasal bir karşılığı olmadığını ve bu işletmelere cezai işlem uygulanacağını belirtti. Ancak, harcama limiti uygulamasının devam etmesi ve belirlenen yüksek tutarlar, tüketicilerden gelen şikayetleri artırıyor.

Tüketicilere uyarı

Uzmanlar, restoranlarda böyle bir durumla karşılaşan müşterilerin haklarını aramaları gerektiğini vurguluyor. Bu tür uygulamalarla mücadele için bilinçli tüketici davranışlarının önemine dikkat çekiliyor.