Rick and Morty'nin hayranları için heyecan verici haberler var. Ünlü ikilinin galaksiler arası maceralarını anlatan yeni anime serisi "Rick and Morty: The Anime," Ağustos ayında izleyicilerle buluşacak. Adult Swim'in 2022'de duyurduğu bu yeni uyarlama, 15 Ağustos'ta prömiyer yapacak ve dizinin hayranlarına Smith ailesinin son çılgınlıklarına detaylı bir bakış sunacak.

Yeni Fragman Yayınlandı

Yeni yayınlanan fragmanda, Rick'in sahte bir dünyada takıldığı, Summer'ın Space Beth'e yardım ederek Galaktik Federasyonu "ezdiği" ve Morty'nin gizemli bir atemporal varlığa aşık olduğu sahneler yer alıyor. Anime çoklu evreninde işler hızla karışıyor ve bu durum, izleyicilere serinin klasik kaotik ve komik tarzını vaat ediyor.

Takashi Sano'nun Yaratıcılığı

"Rick and Morty: The Anime"nin yazarlığını ve yönetmenliğini, daha önce "Rick and Morty vs. Genocider" ve "Summer Meets God (Rick Meets Evil)" gibi popüler anime kısa filmlerini yöneten Takashi Sano üstleniyor. Adult Swim Başkanı Michael Ouweleen, Sano'nun projeye olan bağlılığını şu sözlerle dile getiriyor: "Takashi Sano, süper yetenekli bir yönetmen olmasının yanı sıra, aynı zamanda büyük bir Rick and Morty hayranı. Bize bu muhteşem dizinin alternatif versiyonunu sunmak için mükemmel bir insan."

Özel Etkinlikler ve Tanıtımlar

Anime serisinin tanıtımını kutlamak için Adult Swim, Rickmobile ve Mortymobile'ı çok şehirli bir Amerika turuna çıkaracak. Hayranlar, bu tur sırasında ilk bölümü yayınlanmadan önce izleme ve özel ürünlerle fotoğraf çektirme şansı yakalayacak. Turun ilk durağı, 25-28 Temmuz tarihleri arasında San Diego Comic-Con olacak.

San Diego Comic-Con Etkinlikleri

Adult Swim ayrıca 26 Temmuz'da San Diego Comic-Con'da bir ilk bakış etkinliğine ev sahipliği yapacak. Bu etkinlikte kanalın aksiyon ve anime başkanı Jason DeMarco, yazar/yönetmen Takashi Sano ve yapımcılar Joseph Chou ve Takenari Maeda, galaksiler arası macera hakkında ayrıntıları paylaşacak ve yeni dizinin iç işleyişini gösterecekler. (IGN)