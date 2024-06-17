Riot Games, son günlerde tartışma yaratan anti-hile yazılımı Vanguard ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Şirket, yazılımın bilgisayarlara zarar vermediğini ve kullanıcı izni olmadan ekran görüntüsü almadığını açıkladı.

Ekran Görüntüleri 14 Günde Siliniyor

Tartışmanın odağında yer alan ekran görüntüleme özelliği ile ilgili Riot Games, Vanguard'ın kullanıcı izni olmadan ekran görüntüsü almadığını teyit etti. Alınan ekran görüntülerinin ise 14 gün sonra otomatik olarak silindiğini belirtti. Şirket, bu görüntülerin sadece hile tespiti amacıyla kullanıldığını ve kişisel verilerin depolanmadığını vurguladı.

BIOS Ayarlarında Değişiklik Yok

Vanguard'ın bilgisayarları bozduğu iddialarına da yanıt veren Riot Games, yazılımın BIOS ayarlarında herhangi bir değişiklik yapmadığını açıkladı. BIOS'un karmaşık bir sistem olduğunu ve nadir durumlarda uyumluluk sorunları yaşanabileceğini belirten şirket, bu gibi durumlarda destek ekibiyle iletişime geçilmesini tavsiye etti.

Riot Games, Sorunları Çözmeye Odaklı

Riot Games'in açıklamaları, Vanguard ile ilgili endişeleri gidermeye yönelik bir adım olarak görülüyor. Şirketin bu konudaki hassasiyeti ve sorunun hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması için çaba göstermesi, oyuncularla olan güven ilişkisini korumak açısından önemli.

Tartışmalar Devam Edebilir

Ancak Riot Games'in açıklamalarının oyuncular tarafından nasıl karşılanacağı ise belirsizliğini koruyor. Bir kısım oyuncunun bu açıklamalarla tatmin olması beklenirken, bir kısım oyuncunun ise endişelerinin devam etmesi muhtemel.